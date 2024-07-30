То можуть говорити чи ні? Відео, на якому шимпанзе нібито кажуть "мама", розпалило дискусію між вченими

Науковці стверджують, що шимпанзе мають достатні нейронні шляхи та голосовий апарат для мовлення

Хоч у людини і мавпи ДНК подібні на 98,8%, однак їх відрізняє визначальна риса – навичка мовлення. У наукових колах досі були поширені два погляди на те, чому шимпанзе не здатні вимовляти звуки людської мови: через фізіологічні особливості мовного апарату або відмінності мозку.

Однак тепер команда науковців зібрала докази того, що шимпанзе насправді здатні говорити, пише IFScience.

Історія дослідження мовлення мавп

Від початку XX століття дослідники проводили жорстокі та неетичні експерименти з мавпами, аби з’ясувати, чи можна навчити їх розмовляти, інформує The New York Times.

Наприклад, у 1947 році психолог Кіт Хейз разом із дружиною Кетрін усиновили дитинча шимпанзе, якого прозвали Вікі. Тварину почали навчати людських слів, відколи їй виповнилося п’ять місяців.

Пізніше вчені стверджували, що Вікі нібито могла вимовляти слова papa, mama, up та cup (з англійської – "тато", "мама", "вгору" та "чашка").

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До 1980-х наукова спільнота відкинула подібні дослідження через те, що відлучення мавп від їхніх матерів, ймовірно, було травматичним досвідом. Також експерименти з усиновленням тварин не призвели до вільного володіння мавпами людською мовою.

Прірва між навичками людини та мавпи викликала дискусію: що стало причиною нездатності шимпанзе говорити?

Протягом десятиліть антрополог Філіп Ліберман наводив переконливі аргументи на доказ того, що джерело проблеми – анатомічні особливості голосового апарату. У 1969 році він помітив, що гортань та язик людини розташовані нижче в горлі, ніж у інших приматів.

На думку Лібермана, саме ця особливість дозволила людині вимовляти широкий діапазон необхідних для складної мови звуків.

Однак у 2016 році команда вчених зняла на рентген мавп під час використання ними голосу. Спостереження показали, що насправді голосовий апарат приматів придатний до мовлення.

Це дослідження змусило дослідників зосередитися на вивченні особливостей мозку тварин.

Науковці вважають людський мозок унікальним через його здатність посилати скоординовані команди до щелепи та горла. Цей еволюційний крок, можливо, дозволив нашим предкам поєднувати приголосні та голосні в склади, а їх згодом – у слова.

Що показало останнє дослідження?

Автори роботи, опублікованої в Scientific Reports, знайшли два відео, на яких шимпанзе відтворюють дуже схожі на слово "мама" звуки.

На одному ролику 2007 року мавпа Джонні, здається, хрипло вимовляє слово у відповідь на заохочення жінки поруч.

Кінохроніка 1962 року зображає шимпанзе на ім’я Рената, яка говорить щось схоже на "мама".

Дослідники провели фонетичний аналіз вимовлених цими приматами звуків, аби зрозуміти, як саме їм вдалося це зробити.

Виявилося, що, на відміну від мавпи Вікі, яка проживала з науковцями з малого віку, Рената та Джонні могли додавати голосний звук між приголосними.

"Це виглядає дуже схожим на слово. Це дуже особливий, дуже унікальний акустичний профіль. Ви не можете сплутати це з чимось іншим", – оцінив мап’ячі "мама" один з авторів дослідження, спеціаліст з мовлення Королівського технологічного університету в Стокгольмі (Швеція) Алекс Екстром.

Команда науковців відтворила для 61 добровольця записи, які містили мовлення Ренати та Джонні, а також голоси людей, які мають патологію мовлення через хворобу Паркінсона.

Учасники мали одне завдання – після прослуховування записати почуті слова. Більшість з них погодилися, що шимпанзе вимовляли щонайменше один склад "ма".

На думку авторів дослідження, це підтверджує те, що мозок приматів, як і голосовий апарат, придатні для того, аби навчатися мовленню.

"Великі людиноподібні мавпи можуть вимовляти людські слова. Нездатність продемонструвати це півстоліття тому стала провиною дослідників, а не тварин", – говорять вони.

Сумніви щодо результатів

Когнітивна дослідниця з Німецького центру приматів у Геттінгені не погоджується із результатами дослідження. За словами вченої, Рената та Джоні могли видавати стандартний для шимпанзе звук бурчання.

"Те, що мавпи роблять голосом, не має нічого спільного з людською мовою. Найпростішим поясненням є те, що вони просто поєднали два хрипи разом і отримали за це винагороду", – сказала вона.

Раніше дослідники виявили, що шимпанзе вміють лікуватися корою та рослинами для знеболювання та антибактеріальної дії.