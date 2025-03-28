НАЗЯВО: У 2024 році в Україні жодного науковця не позбавили ступеня через плагіат

Загалом впродовж 2024 року до агентства надійшло 49 повідомлень щодо наявності академічного плагіату

Упродовж 2024 року жодного науковця в Україні не позбавили наукового ступеня через підозри у плагіаті.

Про це йдеться у річному звіті діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Загалом впродовж 2024 року до агентства надійшло 49 повідомлень щодо наявності академічного плагіату або фальсифікації у дисертаціях. З них 23 стосувалися дисертацій на здобуття ступеня кандидата наук, а 26 – доктора наук.

"За зверненням Національного агентства до Міністерства освіти і науки України Атестаційною колегією МОН у 2024 році не було прийнято жодного рішення про позбавлення наукового ступеня", – зазначають у агентстві.

Загалом 24 скарги Комітет з питань етики залишив без розгляду. Натомість решту 25 таки переглянув і дійшов до таких висновків:

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за трьома скаргами вирішили звернутись до МОН щодо позбавлення наукових ступенів;

за однією скаргою зупинено процедуру відповідно до рішення суду;

за дев’ятьма скаргами (щодо дисертацій, захищених до 6 вересня 2014 року) тимчасово зупинили процедуру в частині розгляду та перевірки;

за десятьма скаргами проводять перевірку щодо наявності в дисертаціях фактів академічного плагіату;

за двома скаргами матеріали перевірки передали до Комітету з питань етики.

Нагадаємо, нещодавно у Національній академії наук України спалахнув скандал навколо голови Ради молодих вчених Валерії Ковач – у її докторській дисертації запідозрили масштабний плагіат, зокрема з російських джерел.