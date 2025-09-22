Рівень тривожності зростає, але відчуття сенсу в житті зберігається: дослідження добробуту українців

Українці мають середній рівень задоволеності життям. Рівень тривожності зростає, особливо у жителів Сходу та старших за 60 років. Найщасливішими почуваються люди до 45-ти.

Такі результати засвідчило дослідження Київського міжнародного інституту соціології та агенції Ruban Litvinova Social Impact Advisory.

За 10-бальною шкалою рівень задоволеності життям в українців дорівнює 5,4 бала. Найвищі оцінки фіксуються серед жителів сільської місцевості та Заходу України, а найнижчі – серед внутрішньо переміщених осіб та мешканців обласних центрів.

Водночас відчуття сенсу в житті зберігається на високому рівні – 7,1 бала. Найвищі показники спостерігаються у жителів міст, що не є обласними центрами, та у людей віком 30-44 роки. Найнижчі – у жителів Сходу та ВПО.

Загалом українці оцінюють своє відчуття щастя на середньому рівні – 5,6 бала. Найщасливішими є люди до 45 років, а найнижчі показники у віковій категорії 60+.

Рівень тривожності серед населення зростає. Майже у кожного другого українця (46%) вона на високому рівні. Найбільше тривожаться люди віком 60+ та жителі Сходу, найменше – молодь 18-29 років.

"Попри стрес, тривожність і втрати, українці зберігають високе відчуття сенсу в житті – цей показник залишається стабільно високим і навіть демонструє потенціал до зростання в умовах затяжної кризи.

Натомість інші індикатори добробуту – задоволеність життям, щастя, тривожність – залишаються на помірному рівні, що відповідає надзвичайним умовам, у яких живе країна", – зазначила партнерка Ruban Litvinova Social Impact Advisory та співавторка дослідження Олена Літвінова.

Рівень добробуту українців КМІС

Що відчувають різні групи українців?

Жінки мають вищий рівень відчуття сенсу у житті та щастя, натомість у чоловіків зростає тривожність.

Попри поступове зростання задоволеності життям, старші люди демонструють нижчий рівень щастя та вищу тривожність порівняно з молоддю.

Молодь є більш емоційно динамічною – одночасно відчуває вищий рівень щастя та сильні коливання тривожності.

ВПО мають нижчий рівень задоволеності життям та відчуття сенсу в житті. За даними КМІС, це може свідчити про втрату соціальних опор та дезорієнтацію, спричинену вимушеним переселенням. А стабілізація показника щастя та певне зниження тривожності є ознаками поступової адаптації.

КМІС КМІС

Добробут зростає в сільській місцевості, але залишається на нижчому рівні в обласних центрах. Це може свідчити про кращу соціальну згуртованість у менших громадах.

Схід є найбільш уразливим, на що впливають тривалі бойові дії та безпекова нестабільність.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю та охопило 1000 респондентів з підконтрольних Україні територій.

Нагадаємо, у березні дослідження КМІС показало, що більшість українців (58%) вважають себе щасливими. Лише кожен шостий громадянин (16%) відчуває себе нещасливим.