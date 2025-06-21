Чи можна втратити права, подякувавши "аварійкою" на дорозі? Пояснення МВС

Уявімо ситуацію: ви кудись поспішаєте, а інший водій пропустив вас та дав дорогу. Ви мигаєте "аварійкою" на знак подяки. Цей жест став звичним серед водіїв.

Чи може такий знак вдячності призвести до серйозних наслідків, зокрема до втрати водійських прав? Що про це говорить закон – пояснили у Міністерстві внутрішніх справ.

Згідно з Правилами дорожнього руху, аварійну світлову сигналізацію треба вмикати у таких випадках:

вимушена зупинка на дорозі;

зупинка на вимогу поліції або через засліплення фарами;

рух з технічними несправностями (якщо дозволено);

буксирування транспортного засобу;

перевезення дітей (під час посадки або висадки);

зупинка колони на дорозі;

дорожньо-транспортна пригода (ДТП).

Хоча водії часто використовують аварійну сигналізацію для висловлення вдячності чи вибачень, Правила дорожнього руху не містять прямих вказівок щодо такого застосування.

"Важливо, щоб використання "аварійки" завжди відповідало реальним умовам та не створювало аварійної ситуації на дорозі. Ввічливість на дорозі важлива, але безпека – понад усе", – наголосили у МВС.

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За неправильне використання попереджувальних сигналів передбачена адміністративна відповідальність у вигляді сплати штрафу. У таких випадках позбавлення водійських прав не передбачено.

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