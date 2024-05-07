Коли та як замінювати водійське посвідчення? Інструкція

Для обміну та заміни водійського посвідчення можна звернутися у сервісний центр МВС

Перше водійське посвідчення видається на 2 роки, після чого його змінюють на нове, з терміном дії впродовж 30 років.

Проте бувають випадки, коли людина змінює персональні дані, губить чи випадково пошкоджує документ.

Що потрібно для заміни водійського посвідчення – розповіли в Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ.

Як обміняти вперше видане посвідчення?

Виготовлення нового водійського посвідчення займає 10 робочих днів. Getty Images/ljubaphoto

Перше видане посвідчення можна обміняти через 2 роки, коли спливе його термін дії.

Якщо впродовж цього часу водій не мав більш як два адміністративних правопорушення, для обміну не потрібно заново складати іспити.

У разі, якщо такі порушення були, обміняти своє посвідчення водія на постійне можна лише після складення теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС.

Для обміну протермінованого посвідчення водія онлайн потрібно авторизуватися в Електронному кабінеті водія, заповнити всі необхідні поля, сплатити за послугу та вибрати зручний спосіб отримання:

▲ у відділенні АТ "Укрпошта";

▲ кур’єрською доставкою;

▲ у сервісному центрі МВС.

Документ буде готовий впродовж 10 робочих днів без урахування доставки.

Скільки коштує заміна водійського посвідчення?

Станом на 2024 рік, з доставкою на відділення АТ "Укрпошта" або кур’єром, необхідно сплатити орієнтовно 515 грн за бланк і послугу та 294 грн – за логістичні витрати.

Вартість доставки у сервісний центр МВС – орієнтовно 515 грн.

Які документи потрібні для обміну посвідчення?

Для офлайн-подачі знадобляться:

✅ паспорт громадянина України (його можна пред’явити в електронній формі в застосунку "Дія") або:

— паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

— тимчасове посвідчення громадянина України;

— посвідка на постійне проживання;

— посвідки на тимчасове проживання;

— посвідчення біженця;

— посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

— посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

✅ ідентифікаційний код;

✅ наявне посвідчення водія;

✅ медичну довідку (на час дії воєнного стану вона є необов’язковою).

Документ буде готовий протягом робочого дня, вартість послуги – в межах 515 грн.

"Якщо закінчився термін дії посвідчення водія, до періоду воєнного стану чи під час дії його, то, за наявності такого посвідчення, людина допускається до керування транспортними засобами.

Замінити його можливо після скасування воєнного стану в країні або звернутися до сервісного центру МВС, який відновив надання послуг", – додають в сервісному центрі.

Зазначається, що повернення посвідчення водія людям, які отримали його вперше та були позбавлені права на керування транспортними засобами, неможливе.

У такому випадку поновити право на керування транспортними засобами можна лише після підготовки у навчальному закладі та успішного складання теоретичного й практичного іспитів у сервісному центрі МВС.

Посвідчення знову буде видане на 2 роки.

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Як обміняти старе посвідчення на нове?

Якщо з моменту отримання постійного посвідчення минуло 30 років, його не обов’язково змінювати на нове.

"Не існує вимоги обмінювати старі посвідчення водія на нові. Дійсними вважаються всі раніше видані на території України посвідчення водія", – кажуть в МВС.

Водійське посвідчення, якому понад 30 років, не обов’язково змінювати на нове. Getty Images/Viktor Cvetkovic

Однак за бажанням водія обмін старого на нове здійснити можливо.

Якщо водійське посвідчення було видане після 2013 року, таку послугу можна замовити онлайн. Оскільки саме в цьому році в Україні з’явилися електронні бази даних й, відповідно, посвідчення буде відображатись в електронних реєстрах.

Для тих, хто отримав водійське посвідчення до 2013 року, послуга доступна лише офлайн.

Коли обмінювати водійське посвідчення, якщо змінилися персональні дані?

У разі зміни персональних даних – імені, прізвища, по батькові чи статі, – водій має замінити своє посвідчення впродовж 10 днів з дня отримання нового паспорта.

Для замовлення послуги необхідно звернутися до сервісного центру МВС та надати:

✅ новий документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи (паспорта);

✅ документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо).

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Як відновити посвідчення водія?

Зробити це можна трьома способами онлайн і офлайн:

▲ через Електронний кабінет водія;

▲ у застосунку "Дія";

▲ або у сервісному центрі МВС (адреси є на інтерактивній мапі).

Для відновлення посвідчення будь-яким способом знадобляться такі документи:

✅ паспорт громадянина України або:

— паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

— тимчасове посвідчення громадянина України;

— посвідка на постійне проживання;

— посвідки на тимчасове проживання;

— посвідчення біженця;

— посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

— посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

✅ довідка (або її копія) про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

✅ медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом (на час дії воєнного стану вона не є обов’язковою);

✅ наявне посвідчення водія (якщо воно втрачене чи знищене, водій надає пояснення обставин втрати такого посвідчення водія. Якщо викрадене – потрібен документ із поліції);

✅ квитанція про оплату адміністративної послуги про відновлення або обмін водійського посвідчення.

Відновити водійське посвідчення можна як онлайн, так і офлайн Getty Images/Bim

При зверненні офлайн документ буде готовий протягом 5 робочих днів. При замовленні онлайн-послуги – до 3 робочих днів на розгляд заявки, окремо надаються логістичні послуги.

Вартість однакова – близько 515 грн.

Зазначається, що при замовленні послуги обміну посвідчення водія онлайн, фото у новому документі залишається тим, що було на старому документі.

Водночас при особистому зверненні, водія повторно сфотографують й на документі буде нове фото.

У сервісному центрі звертають увагу, що у водія може бути лише одне чинне водійське посвідчення. При виготовленні нового документу – старий перестає бути чинним.

Під час обміну або відновлення, водій отримує водійське посвідчення із новим номером та серією.

"Це стосується як посвідчення водія виготовленого на фізичному бланку (пластиковому) із його відображенням в електронній формі, так і Е-посвідчення водія, яке формується в електронній формі без виготовлення на фізичному бланку", − повідомляють в сервісному центрі МВС.

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