Ціль для ворога? Чому дітей не варто одягати у військову форму

Деякі бренди почали відшивати дитячий піксельний одяг. Навіть продають "дитячі карнавальні камуфляжні костюми".

Утім, чи правильно вбирати дітей в одяг, наближений до військового?

З цим питанням ми звернулися до:

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психологині фонду "Голоси дітей" Оксани Писарєвої ;

директора Інституту соціології НАН Євгена Головахи;

та адвоката юридичної фірми "Міллер" Андрія Новака .

Експерти поділилися думками, чи не мілітаризує дитячу свідомість носіння військового одягу та з чим має асоціюватися військова форма у дітей та підлітків.

Військова форма – це?

Військовою формою вважається одяг, виготовлений з тканини маскувального малюнку зразка 2014 року (ММ-14). Одяг з неї почали відшивати та використовувати у 2014-му, через рік малюнок камуфляжу затвердили офіційно.

В українській армії маскувальний "піксель", або його ще називають "Порох-1", замінив радянський камуфляж "Дубок", який носили з 1996 року.

Розробником ММ-14 є Норвезька компанія NFM Group. Малюнок містить п’ять відтінків між жовтим та коричневим кольорами.

Відповідно до наказу Міноборони, піксель мають право носити військовослужбовці, військовозобов’язані під час проходження зборів, резервісти, курсанти та ліцеїсти, а також особи, звільнені з військової служби в запас або у відставку з наданням права носіння військової форми одягу.

Чи можуть військову форму носити цивільні?

Ні. Носіння одягу зі знаками розрізнення військовослужбовців ЗСУ чи інших військових формувань є адміністративним правопорушенням.

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Стаття передбачає покарання у вигляді попередження чи накладення штрафу від 2550 грн до 3400 грн із конфіскацією відповідного одягу.

"Заборона діє 2019-го року з метою присікти недоречне носіння військової форми в країні, де триває війна. Дитина – цивільна особа, тому одягати військову форму їй не можна", – пояснює адвокат Андрій Новак, додаючи, що вдягнений піксель не робить з цивільної людини військову.

На складання правопорушення впливають обставини, мета, з якою форму одягли та місце, адже на території, де ведуться бойові дії, людина у військовій формі є ціллю для ворога.

"Якщо на малу дитину вдягнути форму – це не введе в оману, що це військовослужбовець і не спричинить негативних наслідків. Водночас якщо 17-річний підліток вдягне елемент військового одягу з розпізнавальними знаками – це може ввести в оману.

Так само, якщо цивільна людина одягнула, умовно, футболку в піксель – це може свідчити про адмінправопорушення", – додає Новак.

Чому батькам не варто одягати дітей в "піксель"

Військова форма – перш за все форма, яка вирізняє військових, зазначає Євген Головаха.

"Форма – це спосіб уніфікації. Варто розуміти, що таким чином ви обмежуєте можливості дитини виділятися за зовнішніми ознаками, знижуєте рівень її креативності", – каже соціолог.

Форма – це приналежність до професії, тому накладає на людину, яка в неї одягнута, відповідальність та обов’язки.

"Форма відзеркалює основні риси того, до чого ти приналежний. Військова форма історично асоціювалася з силою та міццю держави.

Щорічні дослідження показують, що довіра до Збройних сил зростає – відповідно, зростає рівень поваги до людей в пікселі", – додає Головаха.

За словами психологині, через те, що сьогодні "український піксель" часто зустрічається на вулиці, в дитини можуть сформуватися власні асоціації щодо нього, тому батькам варто пояснити, що це за одяг, хто його носить та навіщо.

"Навколо військових атрибутів іноді виникає шлейф війни, який може обтяжувати жертовністю чи якимись схожими відчуттями як дітей, так і дорослих. Умовно: я на тебе одягну форму батька, який загинув. То що може подумати дитина? Що вона також загине?", – каже Євген Головаха.

Якщо батьки чи дорослі купують дитині одяг кольору "українського пікселя" з метою вдягнути його на свято чи урочистий захід, психологиня радить не поспішати.

Спершу варто дізнатися в дитини, з чим він в неї асоціюється та що вона про нього знає.

"Діти живуть в такому ж медіапросторі, як і дорослі: бачать білборди, зустрічають військових на вулиці, дивляться фото та відео з фронту. Коли вона одягає такий одяг, може виникнути когнітивний дисонанс", – розповідає Оксана Писарєва.

До того ж у різному віці військову форму можуть сприймати по-різному.

Діти до 3 років найчастіше не надають вагомого значення речам. За словами психологині, в цьому віці ними керують рефлекси, як-от – якщо лунає повітряна тривога, потрібно йти в укриття.

Пояснити значення речей дитині до 3 років зазвичай важко.

"У цьому віці батьки одягають дитину для себе. Поставте собі питання: для чого одягати дитину саме в піксель. В пам’ять про загиблого? З метою зробити фото? Чи є в цьому необхідність загалом?", – мовить психологиня.

Глибше значення речей усвідомлюється в дошкільному віці – 3-6 років, коли у дитини можуть виникати низка запитань, на які вона шукатиме відповіді.

Психологиня радить батькам спиратися на факти.

"Можна говорити в категорії добра і зла: війна – це жах, вбивати – погано, але не захищатися – теж не ок. Проговоріть, що те, що військові захищають свою територію за допомогою зброї, не робить їх поганими чи хорошими, це робить їх людьми, в яких є почуття поваги до власних кордонів", – додає Писарєва.

Чому діти одягають військову форму

Школярі та підлітки можуть носити речі загиблого на війні родича, коли проживають процес горювання.

До речей може виникати особливе, дбайливе ставлення, дитина може одягати форму у важкі чи важливі для себе моменти.

"Це фізичний спосіб залучити пам'ять про загиблу людину до важливих подій. Через одяг ніби з’являється відчуття присутності людини, її підтримки.

Якщо це допомагає і психологічно дає опору дитині – тут немає правильного чи неправильного, це нормально", – пояснює експертка.

Вона додає, що речі загиблого можуть допомогти протягом чотирьох стадій горювання: заперечення, гніву, торгу та депресії.

На останній п’ятій стадії – прийняття – незалежно від того, наскільки глибокими є страждання, дитина має повернутися до звичного життя.

"Бити на сполох треба тоді, коли дитина починає ніби служити своєму горю, коли річ загиблого набуває головного значення в її житті. У цьому випадку дорослим варто проконсультуватися з дитячим психологом, адже дитині потрібно допомогти прогорювала й перенести всі спогади та емоції в пам’ять", – каже Оксана Писарєва.

"Розуміння, для чого дитина одягає форму чи навіщо батьки це роблять – в цьому й буде полягати межа. Одягати військову форму дітям заради розваги/тренду/хайпу – невігластво. Схожий рівень свідомості в Росії, коли дітей в садках одягають в костюми танка й влаштовують "маскаради", – додає експертка.

Правильне ставлення до війни та військової атрибутики, каже психологиня, впливає на формування цінностей.

"Цінності закладає родина та суспільство. Якщо дитина розуміє звичайні, на перший погляд, речі – відчуває повагу, підтримку у важкі моменти, – то потім вона транслювати їх своєму оточенню, бо знатиме, як", – підводить психотерапевтка.

Анастасія Поя, Українська правда. Життя