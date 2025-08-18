Чи отримуватимуть вчителі 2 тисячі гривень доплати у 2026 році? Відповідь МОН

Наразі надбавка закладена у проєкт бюджету на 2026 рік

У 2026 році уряд планує зберегти для українських вчителів доплату в розмірі 2 тисяч гривень за роботу в складних умовах.

Про це під час презентації програми дій уряду 18 серпня заявив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.

"У проєкті бюджету на 2026 рік передбачено кошти для збереження спеціальної надбавки, яка буде виплачуватись за роботу в складних умовах для педагогічних працівників у розмірі 2 тисячі гривень на рік", – зазначив міністр.

Він додав, що МОН спільно з Міністерством фінансів працює над тим, щоб "зробити збільшення зарплати більш суттєвим", ніж існуюча надбавка.

Нагадаємо, надбавку в 2 тисячі гривень (2600 грн до вирахування податків) запровадили з 2025 року.

РЕКЛАМА:

Тоді Оксен Лісовий зазначав, що "рішення не розвʼязує всіх проблем, які існують сьогодні із зарплатою вчителів", але називав його першим кроком до зміни ситуації в умовах воєнного стану та дефіциту бюджету.