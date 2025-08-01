Рада розглядає виплату вчителям, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами

У Верховній Раді обговорюють питання впровадження надбавок вчителям, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами.

Про це повідомив голова комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в інтерв’ю для "Укрінформу".

"Це вчителі, які мають покликання – вони щиро люблять те, що роблять, і їм щиро болить за цих дітей. Але водночас, якщо говорити про державну політику, зараз ці педагоги отримують таку ж оплату, як і звичайні вчителі, без урахування складності своєї роботи. І я вважаю, що це потрібно змінювати.

Їхня праця значно важча. Вони працюють із дітьми, які справді мають особливі освітні потреби – з урахуванням стану здоров’я, психоемоційного стану, особливостей сприйняття інформації. Це іноді не лише викладання шкільних дисциплін, а й базове навчання – як жити, як комунікувати зі світом", – зазначив Бабак.

За його словами, необхідно запровадити спеціальні стимули для таких вчителів у вигляді надбавок, премій тощо. І це питання вже обговорюють на рівні комітету.

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Бабак розповів, що винести його на розгляд у форматі конкретного рішення можуть вже восени.

"Ці вчителі справді заслуговують на більше. І ми маємо зробити все, щоб вони не тільки залишалися в системі, а й щоб до неї приходили нові мотивовані фахівці", – додав він.

Нагадаємо, з 1 вересня 2025 року в Україні почали створювати нові спеціальні класи для учнів, які мають особливі освітні потреби. Йдеться про школярів з розладами аутистичного спектра, затримкою розвитку, порушеннями слуху або зору.