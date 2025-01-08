МОН: Розмір доплат учителям у 2025 році залежитиме від їхнього навантаження

Мінімальний розмір доплат для педагогів становить 1300 гривень до оподаткування

У 2025 році розмір щомісячної доплати для педагогічних працівників відрізнятиметься залежно від їхнього обсягу навчального навантаження чи педагогічної роботи. Однак надбавка не може бути нижчою за 1300 гривень до сплати податків.

Про це йдеться в листі Міністерстві освіти і науки України.

Чи всі педагогічні працівники отримуватимуть доплати в 2025 році?

Щомісячну "тисячу" будуть нараховувати педагогам усіх типів закладів загальної середньої освіти:

початкових шкіл;

гімназій;

ліцеїв, зокрема й спеціалізованої освіти;

спеціальних шкіл;

навчально-реабілітаційних центрів включно зі структурними підрозділами (пансіонів, дошкільних та позашкільних підрозділів тощо).

Доплату отримуватимуть українці, які працюють на посадах:

вчителів;

логопедів;

дефектологів;

викладачів;

керівників гуртків;

практичних психологів;

вихователів спеціальних закладів, закладів загальної середньої освіти;

асистентів вчителя;

заступників директора;

директорів.

Надбавку також отримуватимуть педагогічні працівники, які працюють за сумісництвом. Водночас щомісячна доплата не стосується працівників дошкільних закладів, адже їхнє фінансування здійснюють місцеві громади.

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Як розраховуватимуть щомісячні доплати?

Мінімальний розмір додаткових виплат не може бути нижчим за 1300 гривень до сплати податків.

Остаточний обсяг надбавки будуть розраховувати, залежно від навчального навантаження чи педагогічної роботи працівника. При цьому враховуватимуть, що різні категорії педагогів мають відмінне навантаження при повній ставці:

вчителі , зокрема логопеди та дефектологи, керівники гуртків і викладачі – 18 годин на тиждень;

практичні психологи спеціальних закладів загальної середньої освіти – 18 годин на тиждень;

вихователі спеціального закладу освіти, асистенти вчителя – 25 годин на тиждень;

вихователі закладу загальної середньої освіти – 30 годин на тиждень.

У МОН зауважують, що норми на ставку для асистентів вихователів законом не визначені. Тому у відомстві рекомендують для цієї категорії педагогів застосовувати норму асистентів вихователя в закладах дошкільної освіти – 35 годин на тиждень.

Для інших категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти ставки заробітної плати виплачують за педагогічну роботи протягом 40 годин на тиждень.

Скільки можуть отримувати педагоги, залежно від навантаження?

У МОН навели кілька прикладів розрахунків обсягу доплат для педагогічних працівників, залежно від їхнього навантаження.

Наприклад, вчитель, який має 18 годин навантаження за основним місцем роботи, отримуватиме 1300 гривень доплати до сплати податків.

Доплату за більше навантаження розраховують за схемою 1300/18*х (кількість годин роботи на тиждень). Відтак за 25 годин роботи на тиждень такому працівникові до заробітної плати додаватимуть 1805,56 гривні надбавки.

Якщо вчитель має навчальне навантаження менше ставки, то незалежно від кількості годин, отримуватиме 1300 гривень.

Учитель, який має навчальне навантаження 20 годин та працює за сумісництвом вихователем на групі продовженого дня на 0,5 ставки матиме доплату 1444,44 гривні як учитель (1300/18*20) та 650 гривень – як вихователь (1300/0,5).

Якщо вчитель має навчальне навантаження менше ставки, а за сумісництвом повну ставку, то отримуватиме доплати в розмірі 1300 гривень і 1300 гривень – загалом 2600 гривень.

Якщо вчитель одночасно працює в декількох закладах, то за основним місце роботи, де має менше ставки, отримуватиме 1300 гривень доплати або більше, якщо навантаження перевищує 18 годин. Такий педагог також отримуватиме надбавку за роботу в інших школах – залежно від навантаження за схемою 1300/18*х (кількість годин).

Чи зменшуватимуть розмір доплати, якщо педагог у відпустці чи на лікарняному?

У МОН роз'яснили, що доплата вчителям у 2025 році є частиною заробітної плати, тому її розмір може бути пропорційно меншим, якщо працівник відпрацював неповний місяць через хворобу чи відпустку.

Однак надбавку не отримуватимуть педагоги в період, коли вони фактично не працюють і не отримують заробітну плату, зокрема під час:

щорічної відпустки;

простою;

відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку;

відпустки без збереження заробітної плати;

призупинення трудового договору.

Чи впливатиме на розмір доплат стаж чи місце розташування школи, в якій працює вчитель?

Раніше міністр освіти і науки України Оксен Лісовий пояснив, що стаж роботи та місце розташування закладу освіти не впливає на розмір щомісячних надбавок для вчителів.

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Як вчителям отримати щомісячну надбавку?

За словами міністра освіти, програма "Вчительська доплата" не потребує будь-яких додаткових дій від учителів – її отримання забезпечує МОН.

Нагадаємо, від 1 січня 2025 року всі вчителі закладів загальної середньої освіти отримуватимуть щомісячні доплати до заробітної плати в розмірі:

1000 гривень з 1 січня 2025 року (1300 гривень до сплати податків);

2000 гривень з 1 вересня 2025 року (2600 гривень до сплати податків).

Наприкінці грудня 2024 року Кабмін виділив для реалізації ініціативи 4,6 мільярда гривень, які мають використати для надбавок учителям в першому півріччі 2025-го року.

Раніше Оксен Лісовий заявив, що в МОН планують збільшувати розмір доплат для вчителів, якщо для цього з'являться кошти, та мають сценарій підняття зарплат.