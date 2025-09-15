Чи зміниться зміст НМТ у разі переходу на дводенний формат? Пояснення директорки УЦОЯО

У 2026 році Національний мультипредметний тест (НМТ) можуть проводити у дводенному форматі замість одноденного. Це питання вже обговорюють.

Утім, наповнення суттєво не зміниться.

Про це заявила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв’ю для "Нової української школи".

За її словами, зміна формату потребуватиме деяких доопрацювань. Водночас це несе у собі додаткові ризики.

"Ми готові та розуміємо, що для вступників це не просто – проходити тестування в межах 4 годин. Для вступника це виклик, психологічне навантаження", – зауважила Вакуленко.

Окрім того, вступникам, які живуть на окупованих територіях, у зоні бойових дій або за кордоном, доведеться двічі, а то й чотири рази добиратися до тимчасових екзаменаційних центрів. Це потребуватиме додаткових витрат фінансів та часу.

До того ж, якщо НМТ триватиме два дні, то для проведення тестування неминуче доведеться запровадити дві зміни, додала Вакуленко.

"Але я впевнена, що кількість учасників при цьому не зменшиться. Двозмінну модель ми вже реалізовували у 2022 – 2023 році, вона дуже проблематична.

Через неї більша частка вступників з огляду на повітряні тривоги будуть переходити на додаткові сесії, тому що ми не будемо мати люфту та гнучкості поміж повітряними тривогами.

Нам потрібно буде посадити за тест першу зміну, потім другу. Якщо повітряна тривога буде тривати довше за 2,5 години, виникають ще питання доїзду абітурієнтів в умовах комендантської години. І для них тестування з дводенного може перетворитись на чотириденне", – пояснила голова УЦОЯО.

Водночас Вакуленко запевнила, що зміст залишиться незмінним, незалежно від того, чи буде іспит одноденним, чи дводенним. Тому випускники можуть готуватися до НМТ, як і раніше.

Рішення про зміну формату мають ухвалити до кінця вересня, щоб УЦОЯО зміг розпочати підготовку та налаштувати внутрішні цифрові процеси.