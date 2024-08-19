"Не доконаний факт": директор "Асканії-Нової" заперечив повну руйнацію заповідника

Від пожеж на території заповідника постраждали 2000 га степу

Оновлено 19.08.24 о 16:10

Росія знищує біосферний заповідник "Асканія-Нова", що розташований на тимчасово окупованій Херсонщині. Звідти тварин вивозять до Криму та території РФ, однак поки не йдеться про повне знищення заповідної території.

Про це у коментарі "Суспільному. Херсон" повідомив директор заповідника "Асканія-Нова" Віктор Шаповал. Таким чином він заперечив заяву очільника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна про те, що "заповідника більше немає".

"Вони (росіяни – ред.) його знищують. Останнє, що я чув – вони вивозять тварин до Криму і до Росії. Тобто можна сказати, що заповідника більше немає. Пограбували вони його капітально", – зазначив Прокудін в інтерв’ю "РБК-Україна".

Водночас Віктор Шаповал каже, що поки зарано говорити про повну руйнацію заповідника.

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"Це процес, що відбувається, але не доконаний факт. На сьогодні вивезено у РФ і на тимчасово окуповану територію Криму 20 тварин. Частина тварин загинули через недогляд, відсутність кваліфікованого наукового супроводу і ветеринарного обслуговування", – розповів Віктор Шаповал.

Керівник заповідника додав, що значна територія заповідного степу потерпіла внаслідок пожеж, спричинених різними факторами. За його словами, через стихію вигоріло понад 2000 га землі.

Ці випадки фіксує спеціальна комісія при Херсонські ОВА, а також Державна екологічна інспекція України. Крім того, правоохоронці відкрили кілька кримінальних проваджень за фактом пошкодження заповідної території.

Факти значних збитків, завданих збройною агресією Росії й окупацією, мають місце. Факт знищення заповідника – ні", – зазначив директор.

У коментарі для "УП. Життя" Віктор Шаповал також розповів про шкоду, якої заповіднику завдали російські окупанти.

Зокрема, що регулярні польоти російської авіації над територією заповідника спричиняють стрес та трамування тварин. У деяких випадках ушкодження стають причиною смерті тамтешніх звірів.

Крім того, шкоди флорі та фауні "Асканії-Нової" завдає недбалість окупаційної влади.

"У листопаді 2023 року внаслідок злочинної недбалості російської окупаційної адміністрації та несвоєчасної перегонки у зимові приміщення, загинуло чотири особини буйвола кафрського (африканського – ред.). Попри відʹємні нічні температури повітря ці теплолюбні тварини залишались у відкритому степу, тому до 17 листопада з інтервалом у 2-3 дні загинули ще три особини", – поділився директор заповідника.

У другому кварталі 2023 року у Великому Чапельському поді (абсолютній заповідній низовині) "Асканії-Нової" загинуло до 150 дорослих антилоп. Їхні розкладені тіла та кістяки знайшли після пожежі наприкінці травня 2023 року.

За період окупації біосферного заповідника на його території сталося 69 пожежі, внаслідок яких вигоріло 7109 га території.

Керівник заповідника також додав, що значна територія заповідного степу потерпіла внаслідок пожеж, спричинених різними факторами. За період окупації біосферного заповідника на його території сталося 69 пожежі, внаслідок яких вигоріло 7109 га території.

Водночас частина території заповідника досі залишається недоступною для обстежень і виявлення реальних наслідків російської окупації. Зокрема, достеменно невідомо про масштаби вирубки та пошкодження окупантами деревних насаджень у новій частині дендрологічного парку.

Ці випадки фіксує спеціальна комісія при Херсонські ОВА, а також Державна екологічна інспекція України. Крім того, працюють правоохоронці.

"У відповідь на звернення спеціальної адміністрації Біосферного заповідника "Асканія-Нова" за даними фактами відкрито чотири кримінальні провадження", – поділився Віктор Шаповал.

Раніше ми розповідали про неодноразові випадки вивезення тварин із території заповідника, зокрема зебр, альпак, патагонських мар, капібар, тигрів, бізонів та коней Пржевальського.

Примітка: текст оновлено, додано коментар директора біосферного заповідника "Асканія-Нова" Віктора Шаповала.