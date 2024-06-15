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Чоловіки їдять більше м’яса, ніж жінки, особливо у більш розвинених країнах – дослідження

Анна Коваленко — 15 червня, 15:09
Чоловіки їдять більше м’яса, ніж жінки, особливо у більш розвинених країнах – дослідження
Вчені припускають, що пояснити різницю може вплив соціальних норм або еволюційна схильність
Daniel Day/Getty Images

Чоловіки і жінки їдять різну кількість м’яса, і, незалежно від культурних відмінностей, різниця в раціонах зростає разом з рівнем розвитку країн.

Дослідники вивчили результати опитування понад 28 тисяч людей у 23 країнах на чотирьох континентах, аби підрахувати різницю у споживанні м’яса за гендерною ознакою, пише Associated Press.

Результати аналізу, опубліковані в науковому журналі Nature Scientific Reports, демонструють, що коли жінки і чоловіки мають соціальну та фінансову свободи обирати раціон, їхні харчові звички стають усе більш відмінними.

Крім опитування, науковці врахували у роботі індекс людського розвитку ООН, який описує здоров’я, освіту та рівень життя, а також глобальний індекс гендерного розриву Всесвітнього економічного форуму.

Відмінності у кількості м’яса, яку споживали представники різних статей, були більш суттєвими у країнах з вищим рівнем розвитку та гендерної рівності. Винятками були Китай, Індія та Індонезії.

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Дослідники не вивчали причини цього явища, але вчені все ж вони мають кілька припущень.

Еволюційна схильність

Ймовірно, гормональні особливості жінок змушували їх уникати потенційно зараженого м’яса під час вагітності, аби вберегти плід. Тоді як чоловіки, виконуючи у деяких суспільствах роль мисливців, навпаки – шукали м’ясні білки.

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Вплив суспільних норм

Соціальний психолог Даніель Розенфельд з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (США) вважає, що суспільні норми формують гендерну ідентичність із раннього дитинства, отож здатні і впливати на наповненість тарілки.

Суспільство чинить культурний тиск на чоловіків, аби ті не відмовлялися від м’яса, сюди ж відносять і популярне уявлення про те, що приготування м’яса – чоловіча справа.

Також культурні фактори впливають на те, як люди реагують на нову інформацію. За словами професорки психології з Університету Аделаїди в Австралії Каролін Семмлер, яка не брала участі в дослідженні, жінки більш схильні скоротити вживання продуктів тваринного походження після інформації про жорстоке поводження з тваринами.

Водночас чоловіки частіше обирають супротив.

"Один учасник сказав мені: "Я думаю, ви намагаєтеся змусити мене їсти менше м’яса, тому я буду їсти більше", – розповіла вона про одне із своїх попередніх досліджень.

Нагадаємо, учені припускають, що жінки можуть бути стійкішими до стресу від космічного польоту, ніж чоловіки, та швидше відновлюватися після повернення на Землю.

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