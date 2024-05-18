Чоловіки більше схильні до серйозних ускладнень від діабету, ніж жінки – дослідження

Хоч поширеність захворювання серед жінок і чоловіків майже однакова, останні мають вищі ризики ускладнень.

Чоловіки з цукровим діабетом 1 та 2 типу частіше за жінок стикаються із серйозними ускладненнями цього захворювання.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Epidemiology & Community Health, пише MedicalXpress.

Зазначається, що ризики серцево-судинних захворювань, виникнення хвороб ніг, стоп, нирок та діабетичної ретинопатії (ураження сітківки ока, що загрожує втратою зору) вищі у чоловіків з діабетом, незалежно від тривалості їхньої хвороби.

З 19 277 осіб 58% жили з цим захворюванням менш ніж десять років, а 42% – десять або більше років.

Протягом середнього періоду спостереження – 10 років – у 44% чоловіків розвинулися ускладнення серцево-судинних захворювань, а у 57% – проблеми із зором. Також у 25% чоловіків спостерігалися хвороби ніг чи стоп, у 35% – проблеми з нирками. Для порівняння: ці показники для жінок становили 31%, 61%, 18% та 25% відповідно.

До проблем зі здоров'ям, пов'язаних із цукровим діабетом, належать:

серцево-судинні захворювання: ішемічна хвороба серця, мікроінсульт, інсульт, серцева недостатність, діабетична кардіоміопатія;

проблеми із зором: катаракта, діабетична ретинопатія;

проблеми з ногами та стопами: периферична нейропатія (ушкодження нервів), виразки, флегмона, остеомієліт (запалення кістки), захворювання периферичних судин (порушення кровообігу), ампутація (мала або велика).

проблеми з нирками: гостра ниркова недостатність, хронічне захворювання нирок, хронічна ниркова недостатність, діаліз та трансплантація нирки.

Дослідники зазначають, що загалом поширеність цукрового діабету серед чоловіків і жінок – майже рівнозначна. Вчені прогнозують її зростання до 783 мільйонів випадків до 2045 року.

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Цукровий діабет – це хронічне захворювання, яке порушує здатність організму регулювати рівень цукру (глюкози) в крові. Існує два основних типи цукрового діабету: 1 тип і 2 тип.

Цукровий діабет 1 типу – це аутоімунне захворювання, при якому організм не виробляє інсулін. Цукровий діабет 2 типу – це найбільш поширений тип діабету, який розвивається, коли організм не виробляє достатньо інсуліну або не використовує його ефективно.

До ранніх ознак та симптомів цукрового діабету належать надмірна спрага, часте сечовипускання, незвичайний голод, втома, погіршення зору та повільне загоєння ран.

Раніше ми розповідали про преддіабетичний стан та що варто знати, аби вчасно виявити захворювання.

Нагадаємо, за висновками вчених, жінки, які регулярно їдять авокадо, менш схильні до розвитку діабету, ніж ті, хто його не їсть.