Щорічний метеорний потік та "вибух" зірки: календар космічних подій травня

У травні 2025 року небо радуватиме уважних спостерігачів піком щорічного метеорного потоку Ета-Аквариди. Крім того, впродовж найближчих кількох тижнів небом "розгулюватимуть" яскраві планети Сонячної системи.

На цей місяць також припадає видимий "вибух" зірки за три тисячі світлових років від Землі, який відбувається кожні 80 років.

У NASA розповіли, на що варто звернути увагу цього травня.

Увесь місяць – яскраві планети

Протягом усього місяця за годину до сходу сонця низько на небі можна буде побачити яскраву Венеру.

Червоний гігант Марс з’являтиметься в перші кілька годин після заходу Сонця. Ця планета зникатиме з видимого поля зору приблизно з півночі до 1 години ночі за місцевим часом.

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У західній частині неба після завершення світлового дня яскраво світитиме Юпітер. На початку місяця він з’являтиметься на небі приблизно через дві години після заходу Сонця, але ближче до кінця травня – за годину після заходу.

Сатурн цього місяця почне свій рух поруч із Венерою низько у східній частині неба перед сходом Сонця. Однак із часом він швидко відділиться від своєї "супутниці" та підніметься вище на небі.

Першу чверть травня Марс можна буде побачити поруч із Місяцем. Протягом кількох днів наприкінці місяця уважні спостерігачі матимуть можливість побачити, як супутник Землі проходить повз Сатурн і Венеру, стаючи дедалі тоншим "серпом".

За прогнозами, 23 травня Місяць "зависне" між Венерою та Сатурном.

Увесь місяць – метеорний потік Ета-Аквариди

На початку травня триватиме щорічний потік Ета-Аквариди, метеори якої походять від комети Галлеї. Земля проходить через цей вир каміння щороку в травні та жовтні.

На відміну від деяких інших щорічних потоків, Ета-Аквариду офіційно відкрили відносно пізно – наприкінці XIX століття, пише Space. Явище виникає завдяки тому, що приблизно кожні три чверті століття комета Галлея наближається до Сонця і залишає після себе безліч уламків.

Протягом століть комета здійснила незліченну кількість обертів навколо центральної зорі Сонячної системи, щоразу залишаючи після себе уламки, які існують майже п’ять мільярдів років.

Науковці вважають, що метеори Галлеї існують від народження Сонячної системи. Уламки ядра комети спалахують приблизно за 100 кілометрів над нашими головами. Це космічне каміння проноситься крізь атмосферу Землі зі швидкістю 66 кілометрів на секунду, створюючи ефект зірки, що падає.

Метеори Ета-Аквариди рухаються швидко, і багато з них утворюють стійкі пилові шлейфи, які затримуються на кілька секунд після видимої смуги польоту каміння.

Науковці вважають цей потік одним із найкращих для спостережень у Північній півкулі.

6 травня – пік щорічного метеорного потоку

Очікується, що цьогоріч пік потоку каміння від комети припаде на 6 травня. Хоча можливість побачити кілька "падаючих зірок" з’явиться на дві-три ночі раніше.

У пікову ніч Місяць заходить близько о 3 годині ранку, забезпечуючи ідеально темне небо для спостереження.

У пік метеорного потоку в небі щогодини можна буде побачити від 10 до 20 космічних камінців, що пролітають повз.

Аби побачити "крихти" комети Галлеї, найкраще дивитися в передсвітанкове східне небо.

Очікуваний "вибух" зорі

За три тисячі світлових років від Землі розташована подвійна зоряна система під назвою T Coronae Borealis. До її складу входить червоний гігант та білий карлик – зорі на етапі пізньої еволюції, які відрізняються на світлістю та розміром.

Вчені підрахували, що найближчими місяцями відбудеться подія, яка трапляється приблизно раз на 80 років. Зараз зовнішня атмосфера червоного гіганта розширена, а його "сусід" перебуває достатньо близько, щоб захоплювати частину водню більшої зорі системи.

З певною регулярністю білий карлик накопичує водень червоного гіганта, який призводить до термоядерного вибуху, який називають новою.

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Передбачити зоряні спалахи складно, однак астрономи припускають, що видимий вибух може трапитися наступні кілька місяців. Усе через те, що білий карлик раптово потьмянів. Схожі зміни спостерігали перед новою в 1946 році.

Коли вибух трапиться, зоря довго буде лишатися яскравою в небі, її пік триватиме кілька днів.

Побачити наслідки термоядерного вибуху в космосі можна буде неозброєним оком.

Раніше ми розповідали про старшокласника зі США, який за допомогою штучного інтелекту відкрив 1,5 мільйона раніше невідомих об’єктів космосу.