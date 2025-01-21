"Відправляв" учнів на фронт для швидшої загибелі: чим закінчився інцидент з лаборантом зі Львова

За образи школярів – звільнення: освітня омбудсменка розповіла про вирішення ситуації з лаборантом в школі Львова

Лаборанта з фізики львівської школи №30, який погрожував дітям "відправленням на фронт" та бажав "по-швидше зд*хнути", звільнили наприкінці грудня 2024 року.

Директорці навчального закладу оголосили догану.

Про це повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик.

Вона зауважила, що для зʼясування всіх обставин інциденту створили спеціальну комісію.Виявилось, що він трапився ще 21 листопада 2024 року на уроці фізики.

"Комісія встановила, що лаборант накричав та висловився у грубій формі щодо дітей, а вчитель не вчинила жодних дій, щоб зупинити його від таких висловлювань, тобто не захистила учнів від приниження честі та гідності під час освітнього процесу", – зауважила Надія Лещик.

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Також в управлінні освіти Львівської міської ради наголосили, що такі дії працівників школи є порушенням Законів України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", "Про охорону дитинства" та вимог строкового трудового договору директора закладу освіти, посадових інструкцій вчителя фізики та лаборанта.

Останнього притягнули до дисциплінарної відповідальності й оголосили догану (2 грудня 2024 року), а згодом звільнили з роботи за згодою сторін (27 грудня 2024 року).

Поліція склала на лаборанта адміністративний протокол через дрібне хуліганство та передали його до суду.

Директорці також оголосили догану та зобовʼязали вжити заходів для організації безпечного та здорового освітнього середовища у закладі освіти.

"Коли ми спостерігаємо за порушенням прав, знущаннями, але не втручаємося, щоб допомогти, то тим самим стаємо співучасниками порушень чи знущань.

Переконана: не можна замовчувати проблему – якщо відсутня належна реакція на рівні закладу освіти, потрібно звертатися за захистом своїх прав до органів управління освітою у громаді та інших суб'єктів захисту прав", – додала освітня омбудсменка.