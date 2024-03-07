У Чернівцях батьки вимагають звільнення директорки ліцею після інциденту з булінгом дітей

Батьки учнів Чернівецької гімназії №5 "Інтеграл" вимагають звільнення директорки Віри Сопетик. Причиною цього є інцидент із поліцейською, яка працювала в школі.

За словами батьків, вона кричала на дітей і погрожувала їм, повідомляє Суспільне з посиланням на поліцію Чернівецької області та локальний паблік у Telegram “Хороші Чернівці”.

У поліції розпочали службове розслідування та відсторонили працівницю.

6 березня у місцевих пабілках оприлюднили аудіозапис розмови поліцейської з школярами у гімназії №5 "Інтеграл". З нього зрозуміло, що темою зустрічі дітей із правоохоронницею були правила поведінки у школі.

На аудіо чутно також, як поліціантка змушує одну дитину присідати, а на іншу кричить через розпущене волосся.

"Якщо до вас не доходить через слово, коли вас просять, то дійде через біль у руках і ногах. У нас територія велика, прибирати є за ким", – чутно на записі.

Вранці 7 березня понад 100 батьків учнів гімназії звернулися до управління освіти з вимогою звільнити директорку через таку “виховну бесіду” правоохоронниці.

У департаменті кажуть, що поки радяться з юристами щодо того, чи достатньо підстав для звільнення директорки “Інтегралу” Віри Сопетик. Сама вона вважає, що таких підстав немає.

"Є ймовірне порушення прав дітей. Я впродовж трьох годин розмовляла з батьками. Вони кажуть, що побоюються за життя та здоров'я дітей, якщо вони будуть перебувати в закладі. Це їхня позиція", – каже начальниця управління освіти Ірина Ткачук.

Віра Сопетик пояснила, що вжити виховних заходів вирішила після багаторазових скарг вчителів. Вона й сама була присутня на одній із зустрічей правоохоронниці з учнями.

Каже, коли побачила, як діти присідають, сказала їм зупинитися, але це зробили не всі.

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За словами директорки, дітей не принижували й насилля не було. Вона навіть навела приклад, що такі самі вправи діти роблять на фізкультурі, тому це не має бути проблемою.

Однак батьки дітей, які побували на “виховній годині” з поліціанткою, мають іншу думку.

Так, мати восьмикласника Олена в коментарі для "УП. Життя" розповіла, що перша бесіда поліціантки з дітьми відбулася ще в понеділок, 4 березня.

“Про зустріч з поліціанткою батьків попередньо не повідомили. Після зустрічі син розповів, що правоохоронця почала залякувати дітей: мовляв, їх віддадуть у дитячий будинок, а батьків – відправлять на фронт. Були й інші погрози, як-от те, що через погані оцінки на дітей складуть протоколи.

Син дуже переживав, погано спав напередодні другої зустрічі, що відбулась у середу, 6 березня”, – каже мати учня ліцею “Інтеграл”.

Олена каже, що грубість і хамство проявляються навіть на уроках, а викладачі ставляться до учнів вкрай зневажливою. Як наслідок – діти не мають бажання навчатися та отримують погані оцінки.

“Коли я почула аудіо тої зустрічі з поліціанткою, була шокована. У класі крім неї ще була директорка та класна керівничка, але жодна із них не заступилася за дітей.

Представниця ювенальної поліції поводилася грубо, кричала, ставила питання зі шкільної програми, а якщо дитина не могла відповісти – змушувала присідати певну кількість разів. На мою думку, питання цієї поліціантки не є сферою її компетенції”, – зауважує жінка.

Вона додає, що син усіляко намагався уникнути цієї “виховної” бесіди з представницею поліції – він навіть просив забрати його з уроків через головний біль.

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“Але ж це не тільки наш клас вчора постраждав. Така ж “виховна бесіда” поліціантки відбувалась із трьома п'ятими класами. Там вчаться діти 9-10 років, а вони ж ще навіть не підлітки. Ці учні просто боялись і плакали.

Ми дуже сподіваємося, що цей інцидент не "замнуть". Загалом дуже боляче, що такий булінг відбувся з підлітками, бо більшість із них втратила віру у справедливість і захист від правоохоронців. А це те покоління, за яке ми боремося і прагнемо, щоб вони мали інший менталітет та ставлення до правоохоронців”, – наголошує Олена.

Нагадаємо, освітній омбудсмен анонсував посаду офіцера шкільної безпеки у прифронтових школах. Правоохоронець мав забезпечити безпеку.