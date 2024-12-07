5 світових рекордів, які можна спробувати повторити під час різдвяних свят

Світовий рекорд можна встановити, запхавши в бороду велику кількість дрібничок

У період зимових свят з'являється багато клопотів. Та у цей час не варто забувати і про приємне проведення часу із рідними – найбільш надокучливих родичів можна дуже швидко замотати в папір і здобути титул світового рекордсмена.

У Книзі рекордів Гіннеса розповіли про п'ять світових рекордів, які можна спробувати побити або принаймні повторити під час зимових свят.

Найбільше ялинкових прикрас у бороді

Фото: Книга рекордів Гіннеса

Якщо хтось із компанії на свята має довгу густу бороду, можна спробувати запхати в неї якнайбільше дрібничок, як-от цукерок.

Наразі володарем світового рекорду вважають Джоеля Штрассера, який прикрасив рослинність на своєму обличчі 710 цукерками в грудні 2022 року.

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"Потрібно багато зусиль для щось такого ж дурного, як це, але слава того варта", – жартував чоловік.

Поїдання пиріжків на швидкість

Одна з найуспішніших рекордсменок зі швидкісного поїдання Лія Шуткевер може похвалитися багатьма досягненнями, зокрема за найшвидший час поїдання трьох пиріжків mince pies – традиційної англійської різдвяної страви з начинкою з фруктів та горіхів.

Лії Шутквекер вдалося з'їсти святкове частування за приголомшливі 52,2 секунди.

Швидкісне одягання костюма різдвяного ельфа

Фото: Книга рекордів Гіннеса

Щоб здобути першість в одягненні костюма ельфа, треба швидко вбратися у різдвяного героя і не забути про капелюх, гострі вушка, зелені чоботи та пояс.

Наразі рекорд належить Андре Ортольфу з Німеччини, який у 2023-му році вдягнувся в ельфа за 24,63 секунди.

Найшвидше обгортання людини в папір

Фото: Книга рекордів Гіннеса

Вражаючий рекорд встановили родини зі США, коли на період свят брат і сестра Метт та Шерон зібрали родичів разом.

До своїх навичок управління проєктами та організації перегонів вони додали ретельне планування та велику кількість практики. Ця "вибухова суміш" дозволяла Меттові та Шерон встановити світовий рекорд з обмотування людини в пакувальний папір.

Родичам вдалося зробити всього лиш це за 41,1 секунди.

Чи зможе ваша команда перевершити цей час?

Збирання пряникового будиночка на швидкість

Побудувати будинок за час різдвяних свят не вийде, але спорудити його з пряників – запросто.

Найшвидше у світі це завдання вдалося виконати австралійцю Оскару Лійну в 2021 році. Для збирання пряникового будиночка чоловікові знадобилася 1 хвилина і 58,26 секунди.

У Книзі рекордів Гіннеса зауважили, що це досягнення вимагає не лише спритності, але й точності – кожна деталь необхідно поставити рівно, щоб зберегти правильно структуру будиночка.

Навіть якщо не вдасться побити цей рекорд, щонайменше після спроби залишиться смачна винагорода.

Раніше ми розповідали, як змінюються дати зимових свят, якщо Різдво відзначати 25 грудня.