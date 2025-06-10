У Житомирі чоловік побив 67-річну жінку, яка зробила йому зауваження через російськомовну музику
У Житомирі 36-річний чоловік побив 67-річну жінку, яка зробила йому зауваження через гучне прослуховування російськомовної музики в публічному місці.
У постраждалої – важкі травми голови, повідомила пресслужба обласної поліції.
Інцидент стався надвечір 8 червня на вулиці Космонавтів у Житомирі. Неподалік одного з продуктових маркетів підозрюваний гучно увімкнув російськомовну музику. Постраждала зробила йому зауваження, і після цього між ними виник конфлікт.
"Правопорушник вдарив жінку кулаком у голову, внаслідок чого вона впала на асфальтне покриття та отримала травми.
Жінку госпіталізували до нейрохірургічного відділення міської лікарні", – повідомляють правоохоронці.
На місце виїхала поліція, вона затримала порушника. Наразі йому оголосили підозру за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України).
Чоловікові загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українське законодавство забороняє прослуховування російськомовного контенту у публічних місцях. Водночас через прогалини у законі покарань за такі порушення фактично немає.