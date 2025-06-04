На Львівщині судили школярку, яка вилізла на дорожній знак та зняла відео під російську музику

На Львівщині дівчина вилізла на дорожній знак та зняла відео під російську музику

На Львівщині судили 11-класницю, яка вилізла на дорожній знак та зняла відео під російську музику.

Її визнали винною у вчиненні дрібного хуліганства. Про це йдеться у вироку, який виніс Яворівський районний суд 2 червня 2025 року, пише Zaxid.net.

Як зазначено у матеріалах справи, інцидент трапився 21 квітня на дорозі. Неповнолітня вилізла на дорожній знак, зняла відео під російську музику, а потім опублікувала ролик у соціальних мережах. Це набуло розголосу.

На судовому засіданні дівчина визнала провину та розкаялася у вчиненому. Вона розповіла, що закінчила 11 клас та готується до вступу у вищий навчальний заклад, зробила для себе необхідні висновки і у майбутньому подібні дії не повторяться. Окрім того, школярка просила суд призначити їй покарання у вигляді попередження.

Яворівський районний суд визнав дівчину винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Враховуючи те, що вона не досягла повноліття, суд вирішив застосувати до неї попередження.

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Раніше учні львівського ліцею №93 зняли відео, на якому вони співають та танцюють під пісню російського репера Моргенштерна. Ролик опублікували у соціальних мережах. Він викликав шквал негативних коментарів.