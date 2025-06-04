На Львівщині судили школярку, яка вилізла на дорожній знак та зняла відео під російську музику
На Львівщині судили 11-класницю, яка вилізла на дорожній знак та зняла відео під російську музику.
Її визнали винною у вчиненні дрібного хуліганства. Про це йдеться у вироку, який виніс Яворівський районний суд 2 червня 2025 року, пише Zaxid.net.
Як зазначено у матеріалах справи, інцидент трапився 21 квітня на дорозі. Неповнолітня вилізла на дорожній знак, зняла відео під російську музику, а потім опублікувала ролик у соціальних мережах. Це набуло розголосу.
На судовому засіданні дівчина визнала провину та розкаялася у вчиненому. Вона розповіла, що закінчила 11 клас та готується до вступу у вищий навчальний заклад, зробила для себе необхідні висновки і у майбутньому подібні дії не повторяться. Окрім того, школярка просила суд призначити їй покарання у вигляді попередження.
Яворівський районний суд визнав дівчину винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Враховуючи те, що вона не досягла повноліття, суд вирішив застосувати до неї попередження.
Раніше учні львівського ліцею №93 зняли відео, на якому вони співають та танцюють під пісню російського репера Моргенштерна. Ролик опублікували у соціальних мережах. Він викликав шквал негативних коментарів.