Чи передбачене покарання за прослуховування російських пісень на вулиці? Пояснення поліції та юриста

Громадяни можуть викликати поліцію, якщо на вулиці хтось слуха російську музику

Українське законодавство забороняє прослуховування російськомовного контенту у публічних місцях. Водночас через прогалини у законі покарань за такі порушення фактично немає.

Про це повідомив юрист Руслан Ружицький у коментарі hromadske.

У червні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає заборону на публічне використання російської музики, а також фонограм і музичних кліпів виконавців, які підтримують російську агресію.

Подібні рішення приймають і на місцевому рівні. До прикладу, мораторій на публічне використання російськомовного продукту Київрада прийняла у червні 2023 року.

Утім, відповідальності за таке порушення не передбачили. Для цього потрібні зміни до закону, за які депутати досі не взялися, пояснив юрист.

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За його словами, є три сценарії того, як можуть розвиватися події в разі такого порушення. Так, якщо компанія на людях слухає російську музику і при цього вживає алкоголь, на неї можуть скласти адмінпротокол через розпивання спиртного.

Якщо люди при прослуховуванні такої музики порушують громадський порядок, на них можуть скласти протокол за дрібне хуліганство.

Однак, адмінпротоколу може і не бути, якщо компанія ввічливо відреагує на зауваження та припинить прослуховування музики.

У відповіді на запит журналістів у поліції зауважили, що громадяни мають право викликати правоохоронців у подібних випадках, однак, вони "здійснюють превентивну та профілактичну діяльність", спрямовану передусім на запобігання вчиненню таких порушень.

Якщо адмінпротокол складають на підлітків у віці 16-18 років, щодо них можуть бути застосовані такі заходи впливу:

зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення;

попередження;

догана або сувора догана;

передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їхньою згодою, а також окремим громадянам на їхнє прохання.

Нагадаємо, нещодавно поліція Києва склала адмінпротокол на 22-річного юнака, який опублікував відео у ТікТок під російську музику.