На Харківщині 48-річного чоловіка підозрюють у сексуальному насильстві над 11-річною дівчинкою

За рішенням суду чоловік перебуватиме під вартою

На Харківщині затримали 48-річного чоловіка, якого підозрюють у вчиненні сексуального насильства над 11-річною дівчинкою.

Він примусив дитину піти з ним до закинутої будівлі, повідомили у пресслужбі прокуратури Харківщини.

Як встановили слідчі, злочин житель Балаклійщини вчинив 13 липня в одному з населених пунктів Ізюмського району. Чоловік прийшов на дитячий майданчик і побачив там 11-річну дівчинку, яка повісила сумку на дерево та відійшла бавитися.

"Чоловік скористався моментом, підійшов до речей дівчинки, витягнув з сумки мобільний телефон і почав шантажувати її.

Він завів дитину до покинутої будівлі та вчинив сексуальні дії", – повідомили у прокуратурі.

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Згодом чоловіка затримали правоохоронці. Йому повідомили про підозру у вчиненні сексуального насильства (ч. 4 ст. 153 Кримінального Кодексу України). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років тюрми.

Суд вже обрав зловмиснику запобіжний захід – він перебуватиме під вартою.

"Поліція закликає громадян повідомляти про випадки насильства над дітьми до відповідних органів. Анонімність та безпека постраждалих гарантується", – додають у пресслужбі поліції Харківщини.

Нагадаємо, раніше у Києві суд виніс вирок двом чоловікам, які на Печерську зґвалтували та пограбували 15-річну дівчину. Вони отримали по 9 років тюрми.