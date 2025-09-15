На Вінниччині затримали грабіжника, який відібрав у пенсіонера з інвалідністю електровізка

На Вінниччині затримали 28-річного чоловіка, який відібрав у пенсіонера з інвалідністю електровізка.

За пограбування йому загрожує до 10 років тюрми, повідомили у пресслужбі поліції Вінниччини.

Як встановили слідчі, інцидент стався 13 вересня у селі Якушинці. Тоді 74-річний потерпілий приїхав на електричному кріслі колісному на риболовлю.

"Візок був поруч із ним, коли до чоловіка підійшов незнайомець. Після короткої розмови зловмисник сів у електровізок і на очах пенсіонера поїхав. Вінничанин через стан здоров’я нічого вдіяти не міг, тому звернувся по допомогу в поліцію", – повідомили правоохоронці.

Невдовзі правоохоронці знайшли та повернули чоловікові викрадений візок. Причетного до злочину затримали у сусідньому селі. Ним виявився 28-річний житель Вінниці, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за різні правопорушення.

Слідчі повідомили йому про підозру у грабежі (частина 4 статті 186 Кримінального Кодексу України). Вінничанину загрожує до 10 років ув’язнення.

