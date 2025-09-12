У Києві чоловік за годину пограбував двох дітей: його затримали

Чоловік вже має судимість за майнові злочини

У Києві на Оболоні 38-річний чоловік за годину пограбував двох дітей 12-ти і 13-ти років.

Він вирвав із рук підлітків телефон і навушники, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Як встановили слідчі, підозрюваний їхав на велосипеді та побачив у руках 13-річної дівчинки мобільний телефон. Він вихопив його з рук дитини та втік.

"Вже за годину цей же чоловік зірвав з голови 12-річного хлопчика навушники. Грабіжника оперативно затримали працівники поліції. Ним виявився неодноразово засуджений за майнові злочини киянин", – розповідають у прокуратурі.

Чоловіка підозрюють у грабежі (частина 4 статті 186 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає від семи до десяти років ув’язнення.

Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід – він перебуватиме під вартою з правом вийти під заставу в 212 тисяч гривень.

