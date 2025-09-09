Вихопив сумку і втік: у Києві чоловік пограбував військову, яка проходить лікування
У Києві 22-річний чоловік пограбував 44-річну військову, яка перебуває в столиці на лікуванні.
Підозрюваного затримали правоохоронці, йому загрожує до десяти років позбавлення волі.
Про це повідомляє поліція Києва.
Подія трапилась у кав’ярні на вулиці Васильківській, що в Голосіївському районі столиці.
"Жінка перебувала у кав’ярні, коли до її столику підбіг невідомий чоловік, вихопив сумку з грошима, банківською карткою та документами, й втік.
Заявниця надала детальний опис зловмисника, за якими поліцейські розпочали пошук", – йдеться у повідомленні.
Вони знайшли 22-річний киянина. В нього вилучили сумку з речами, яку повернули її власниці. Однак 3000 гривень чоловік уже встиг витратити.
Зловмисникові оголосили про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану). Санкція передбачає до десяти років позбавлення волі.
Нині підозрюваний перебуває під вартою із можливістю внесення застави у розмірі близько 121 тисячі гривень.
