Дали мінімальний штраф: зоозахисники обурені вироком для чоловіка, який побив коня у Буковелі

На Прикарпатті судили чоловіка, який знущався з коня на території гірськолижного курорту – тварину били палицями, щоб вона тягнула важкі колоди.

Яремчанський міський суд визнав кривдника коня на Буковелі винним, але призначив мінімальний штраф у розмірі 3,4 тисячі гривень.

Відповідно до судового рішення, тварину не вилучатимуть, повідомляє організація UAnimals.

"Коня звати Лесь. У постанові суду йдеться, що його шмагали дві людини. Один із кривдників визнав свою провину та просив його тяжко не карати. Тож суд призначив мінімальний штраф. Натомість інший чоловік – власник побитого коня – узагалі покарання не отримав. Чому? Питаємо про це в Державної судової адміністрації України та Поліції Івано-Франківської області", – пишуть зоозахисники.

В інстаграмі готелю Mountain residence apartments написали, що постраждалу тварину викупили ще до рішення суду.

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Також керівник Офісу сталого розвитку Bukovel Богдан Красавцев писав, що тварину доставили до етнопарку "Гуцул-ленд", а потім обстежили ветеринари в Києві. Далі тварина нібито має мешкати в конюшні.

"Справа дійшла до суду й один із кривдників отримав покарання (хоч і мінімальне) – це ок. Але вважаємо це покарання за жорстоке побиття коня Леся зовсім мізерним. І так само певні, що відповідати за жорстокість мають обидва кривдники.

На жаль, юридично ми не можемо оскаржити цю справу. Але продовжимо працювати над покращенням законодавства і закликаємо поширювати цей допис. За реальні злочини мають бути реальні покарання", – додали зоозахисники.

Нагадаємо, про інцидент у Буковелі стало відомо на початку квітня цього року. У соцмережах опублікували відео, як двоє невідомих бʼють палицями коня.

Поліція відкрила кримінальне провадження, а в готелі, на території якого стався інцидент, назвали ситуацію неприпустимою.

У готелі обіцяли викупити коня у власника та передати до спеціалізованого закладу для реабілітації.