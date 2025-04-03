На території гірськолижного курорту на Прикарпатті чоловік побив коня палицею: справу розслідує поліція

На Прикарпатті поліція розслідує факт жорстокого поводження з твариною на території гірськолижного курорту

Оновлено 03.04.2025 о 16:15

На території гірськолижного курорту на Прикарпатті чоловік знущався з коня, завдаючи йому ударів палицею.

Наразі вирішується питання правової кваліфікації події, щоб притягнути зловмисника до відповідальності, повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області.

Як розповіли поліцейські, інцидент трапився у Поляницькій територіальній громаді. Вчора, 2 квітня, на лінію "102" надійшло звернення від туристів, які стали свідками жорстокого поводження з конем.

На місце події виїхав екіпаж патрульної поліції. Правоохоронці оперативно зібрали заяви у свідків та зареєстрували подію.

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"Завдяки злагодженій роботі патрульної поліції та місцевого поліцейського офіцера громади особу правопорушника оперативно встановлено. Ним виявився мешканець Закарпатської області 1990 року народження", – повідомили у поліції Івано-Франківщини.

На факт жорстокого поводження з твариною відреагували й у зоозахисній організації UAnimals.

"2 квітня користувачі соцмереж почали позначати нас під відео, на якому чоловік б’є коня. З кадрів видно, що тварина намагається тягнути колоди, але, вочевидь, не може зрушити їх з місця. Чоловік неодноразово б’є тварину палицею, зокрема по ногах", – розповіли у UAnimals.

Користувачка, яка опублікувала відео, стверджує, що інцидент стався на території готелю Mountain Residence Hotel у Буковелі. Жінка припустила, що тварину експлуатують і надмірно навантажують під час будівельних робіт біля відпочинкового комплексу.

Керівництво готелю Mountain Residence Hotel заявило, що засуджує прояви жорстокості до тварин, а ситуацію, яка склалася, вважають неприйнятною.

У готелі кажуть, що спільно з курортом розшукують власника коня, аби викупити тварину та передати до компетентного спеціалізованого центру, де про неї подбають належним чином. Про це пообіцяли згодом відзвітувати.

"Те, що подібне могло статися поруч із нашим об’єктом, є для нас абсолютно неприйнятним.

Розслідування інциденту розпочалося безпосередньо в момент його виникнення, у тісній співпраці з національною поліцією та міжнародними наглядачами. Ми одразу вжили всіх необхідних заходів для встановлення обставин події та притягнення винних до відповідальності", – наголосили у Mountain Residence Hotel.

Юристки UAnimals написали заяву до Головного управління поліції в Івано-Франківській області щодо жорстокого поводження із тваринами за статтею 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За це винного можуть покарати штрафом у розмірі від 3400 до 5100 гривень.

Раніше ми розповідали, що на Закарпатті повідомили про підозру 37-річному чоловікові, який знущався з коня.

Примітка: текст оновлено. Додано позицію Mountain Residence Hotel.