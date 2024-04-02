Волинянина засудили до 13 років за зґвалтування 4-річної дитини – ОГП

На Волині засудили чоловіка за зґвалтування дитини

20-річного жителя одного з сіл Луцького району засудили до 13 років позбавлення волі за зґвалтування дитини.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зловмиснику було 18 років, коли він на шкільному подвір’ї зґвалтував чотирирічну дівчинку. Це трапилось вдень 26 травня 2022-го року.

Його одразу затримали та взяли під варту. Спершу суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, згодом термін продовжили.

Відповідно до рішення суду, інформацію про кривдника внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, за даними опитування, 4% українців стали жертвами зґвалтування у дитинстві.

Однією з резонансних історій є групове зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті у серпні 2021.

У вересні 2023 року суд розпочав новий розгляд справи після оскарження вироку. Розгляд цієї справи триває досі.