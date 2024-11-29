Військову підготовку у 2025-му мають пройти всі чоловіки від 18 до 25 років – Тимочко
З 1 січня 2025 року військову підготовку в Україні мають пройти всі чоловіки від 18 до 25 років.
Про це в ефірі телемарафону заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.
"Громадянам віком від 18 до 25 років треба обов'язково давати базову і фахову підготовку", – сказав він.
Тимочко уточнив, що йдеться не про мобілізацію, а базову підготовку для всіх.
"Це підготовка людей, які матимуть базові і фахові навички у володінні зброєю, виборі спеціальності. Тобто вони будуть знати, чим живе та дихає армія, щоб багато страхів зняти, і паралельно, щоб мати підготовлене населення. Ось це правильний підхід", – зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.
Нагадаємо, нещодавно колишня вихователька дитячого садка, яка служить у Повітряних силах, знищила російську ракету.
Раніше у Сухопутних військах прокоментували мобілізацію чоловіків до 25 років. Відповідно до закону, українці цієї категорії можуть піти служити лише за контрактом.