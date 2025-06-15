"Зберігають соціальні зв’язки": вчені з'ясували, чому бабуїни пересуваються прямими лініями

Дикі павіани ведмежі (Papio ursinus) пересуваються одне за одним прямими лініями, які називають прогресіями. Вчені давно намагаються з'ясувати, чому бабуїни рухаються саме так, але досі не могли знайти причину.

Тепер команда науковців перевірила популярні теорії особливого пересування приматів і виявила, що так вони зберігають соціальні зв’язки.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в Behavioral Ecology, пише IFLScience.

Відповідно до одного з популярних пояснень, завдяки ходінню лініями тварини захищають наймолодших або найвразливіших особин. За іншою версією, примати йдуть, слідуючи за лідером групи, або вишиковуються відповідно до соціальних зв’язків між собою.

Науковці вирішили перевірити ці ідеї на мавпах, за якими слідкували в парку Да Гама на Капському півострові Південної Африки. Після аналізу 78 прогресій вони виявили, що порядок бабуїнів у рядах не був випадковим.

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Автори роботи вважають, що основною причиною порядку тварин були їхні соціальні зв’язки. Тобто примати частіше йшли поруч зі своїми "товаришами".

"Дивно, але послідовний порядок, який ми відстежили в бабуїнів, не був пов’язаний з уникненням небезпеки, як це роблять хижаки, чи кращим доступом до їжі та води, подібно до зебр.

Натомість він зумовлений тим, з ким [мавпи] соціально пов’язані. Вони просто пересуваються зі своїми друзями, і це створює послідовний порядок", – пояснив дослідник Ендрю Кінг.

Найчастіше прогресії в бабуїнів виникали пізно вдень або рано ввечері, коли група поверталася до місць ночівлі. Вчені помітили, що часто домінантні особини перебували посередині ряду, що суперечить ідеї про те, що зграя слідує за лідером.

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"Під час цих групових пересувань, наприклад до знайомого місця сну, група, ймовірно, вже знає, куди йде. Отже, бабуїни попереду насправді не ведуть", – додав науковець.

Разом із колегами він з’ясував, що бабуїни люблять пересуватися в знайомому порядку зі своїми "товаришами". При цьому примати нижчого соціального рангу частіше йшли попереду чи позаду, окремо від інших, оскільки менше "спілкуються" з "родичами".

Натомість тварини вищого рангу були ближче до інших біля середини шеренги. Також вони мали більшу варіацію розташування в ряді, що підтверджує наявність багатьох соціальних зв’язків у групі.

Раніше науковці виявили, що бабуїни, яких вважали священними тваринами в Стародавньому Єгипті, страждали від умов, в яких їх утримували.