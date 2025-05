Чому чоловіки частіше вищі за жінок? Вчені з’ясували, що причина у хромосомах

Чоловіки в середньому на 13 сантиметрів вищі за жінок. Головними чинниками цієї відмінності довго вважали статеві гормони. Та тепер вчені з’ясували, що причина криється в Y-хромосомі.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, пише Medical Xpress.

Команда американських науковців проаналізувала генетичні дані 928,6 тисячі дорослих, серед яких було 1,2 тисячі людей з анеуплоїдією статевих хромосом – генетичним захворюванням, яке характеризується аномальною кількістю хромосом X або Y.

Вони виявили, що наявність додаткової Y-хромосоми призводить до значнішого збільшення зросту у порівнянні з додатковою Х-хромосомою. І це не залежить від впливу чоловічих гормонів.

Статеві хромосоми X та Y є негомологічними, тобто не мають багато спільних генних послідовностей або структур. Однак обидві містять ген SHOX, розташований у PAR1 – невеликій ділянці, де X і Y мають ідентичну послідовність і працюють як звичайні хромосоми.

Саме ген SHOX є ключовим фактором, що впливає на зріст.

У жінок більша частина Х-хромосоми неактивна, за винятком PAR1. Як чоловіки, так і жінки зазвичай мають дві активні копії цього гену.

Дослідження показало, що SHOX та інші гени в області PAR1 мають нижчий рівень експресії в неактивній Х-хромосомі. Це свідчить про те, що вони лише частково захищені від "приглушення".

Чоловіки (XY) можуть мати вищий рівень SHOX, оскільки в них він експресується як в X, так і в Y-хромосомах, на відміну від жінок (XX).

Ця різниця в експресії генів особливо помітна в скелетно-м'язових тканинах, що пояснює статеві відмінності у зрості та вазі.

Наявність додаткової хромосоми Y (XYY) може пояснити до 22,6% середньої різниці у зрості між чоловіками та жінками.

Водночас патологічні варіанти SHOX зменшують зріст у чоловіків більш суттєво, ніж у жінок.

Нагадаємо, вчені дослідили статеві хромосоми приматів і виявили, що Y-хромосома дуже швидко еволюціонує. Водночас X-хромосома залишається статичною.