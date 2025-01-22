За попереднє століття зріст та вага чоловіків збільшувалася вдвічі швидше, ніж у жінок – вчені

За минуле століття чоловіки виросли на вдвічі більше, ніж жінки, що збільшило різницю в рості між представниками різних статей.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Biology Letters, інформує The Guardian.

У ході роботи науковці використали дані Всесвітньої організації з охорони здоров'я з десятків країн світу, а також інформацію закордонних органів влади та записи Великої Британії. Метою дослідження було з'ясувати, як умови життя впливають на зміни зросту та ваги.

При аналізі цих показників вчені враховувати індекс людського розвитку (ІЛР), який включає дані про очікувану тривалість життя, час навчання та доходи на душу населення. ІЛР відображається в чисельному виразі від нуля до одиниці.

Дослідники виявили, що при збільшенні ІЛР на 0,2 показника жінки в середньому стають на 1,7 сантиметра вищими та на 2,7 кілограма важчими. За цих умов зріст чоловіків збільшився на чотири сантиметри, а вага на 6,5 кілограма.

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Автори дослідження вважають, що за однакового поліпшення умов життя зріст і вага людей збільшуються, але у чоловіків вдвічі швидше, ніж у жінок.

Аби переконатися, чи зберігається ця тенденція для багатьох країн, вчені перевірили історичні рекорди зросту у Великій Британії, де ІЛР зріс на 0,14 з 1900 року. Вони виявили, що протягом першої половини століття середній жіночий зріст збільшився на 1,9% від 159 до 162 сантиметрів.

При цьому зріст чоловіків у середньому підвищився на 4% від 170 до 177 сантиметрів.

"Для порівняння, приблизно кожна четверта жінка, яка народилася в 1905 році, була вищою за середньостатистичного чоловіка, який народився в 1905 році.

Але цей показник знизився до приблизно однієї з восьми жінок серед тих, хто народився в 1958 році", – пояснив співавтор дослідження, професор Льюїс Голзі з Рогемптонського університету (Велика Британія).

Вчені припускають, що сексуальні вподобання жінок могли підвищувати тенденцію до збільшення зросту та м'язистості чоловіків. Однак більша вага не завжди означає більший об'єм м'язів.

За словами Льюїса Голзі, статура та тілобудова є основними показниками здоров'я та життєвої сили. Водночас за статевого відбору, перевагу отримують ті чоловіки, які здатні краще захищати своїх партнерок та спільних нащадків.

"Жінки можуть вважати зріст чоловіків привабливим, тому що потенційно він робить їх більш грізними. Також вищий зріст говорить про те, що чоловіки гарно сформовані. Тобто на їхній високий зріст не вплинули загрози довкілля, тож вони досягли більшого потенціалу", – сказав науковець Льюїс Голзі.

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Висновки науковці обґрунтували попередніми дослідженнями, які показали, що жінки вважають більш привабливими високих чоловіків частіше, ніж чоловіки – нижчих жінок.

Професор екології, еволюції та поведінки з Університету Міннесоти (США) Майкл Вілсон вважає, що результати дослідження підтверджують тезу про те, що в природі особи жіночої статі, зокрема серед людей, є "екологічно обмеженішими". Це пояснюють тим, що вагітність та годування потребує великої кількості енергії, особливо серед ссавців.

"Інвестиції чоловіків у збільшення розміру тіла залежать від умов харчування. Коли чоловіки ростуть завдяки більш енергетично насиченою їжею і отримують білі тіла швидше, ніж жінки", – стверджує Майкл Вілсон.

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