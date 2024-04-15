Чоловіки-студенти приватних вишів не можуть виїжджати за кордон: у МОН пояснили, чому
На початку квітня уряд дозволив студентам-чоловікам, які навчаються в державних і комунальних вишах, виїжджати за кордон для участі у програмах академічної мобільності. Студенти приватних вищих навчальних закладів назвали таке рішення дискримінаційним.
Міністерство освіти та науки України у відповіді на запит hromadske пояснило це нормами Порядку реалізації права на академічну мобільність, передбаченими постановою Кабінету міністрів України №579.
Відповідно до них, освітні заклади, які беруть участь у програмах академічної мобільності, отримують фінансування для покриття своїх витрат із державного чи місцевого бюджетів.
"Зміни, внесені до Правил перетинання державного кордону, стосуються цієї категорії студентів, оскільки саме в такому разі, відповідно до законодавства, державні та комунальні заклади вищої освіти зможуть безоплатно забезпечити учасників академічної мобільності необхідними послугами", – зазначає відомство.
У МОН пояснюють: йдеться про організаційні, протокольно-інформаційні, консультаційні послуги та переклад.
Відомство також наголосило, що в Україні досі функціонують приватні заклади вищої освіти, яким призупинили ліцензії.
"Якби зміна до постанови стосувалася студентів таких закладів освіти, це могло б створити ризик для незаконного витоку за кордон задля уникнення мобілізації", – зазначили в МОН.
Нагадаємо, уряд дозволив виїжджати за кордон студентам віком від 18 до 22 років, які вчаться на бакалавраті на денній формі (або ж на магістратурі медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямувань). Вони зможуть ставати учасниками програм академічної мобільності строком на один семестр.