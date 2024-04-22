"Це буде проривом". Федоров розповів, коли запустять застосунок "Мрія" для школярів

У Мінцифри розповіли, скільки шкіл цьогоріч під’єднають до застосунку “Мрія”

У квітні в Україні запустять освітній застосунок для школярів, їхніх батьків та вчителів, "Мрія".

За словами очільника Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова, до кінця місяця до нього підключать перші 40 шкіл, пише Forbes.

До кінця 2024 року до проєкту залучать 1000 шкіл, а впродовж наступного 2025-го – ще 10 тисяч шкіл.

"Це буде проривом. До цього рано чи пізно прийде будь-яка країна й скаже: «Блін, нам щось потрібно робити з системою освіти, тому що в тій країні люди вже 15 років створюють стартапи й капіталізують їх»", – повідомив Михайло Федоров.

“Це буде проривом", – описав проєкт міністр. Getty Images/Drazen Zigic

Раніше ми повідомляли, що на базі цифрового застосунку "Дія" створять аналог, де батькам та дітям надаватимуться освітні та безпекові послуги – "Мрія".

Його мета – дати дитині її особистий освітній простір і унікальний алгоритм розвитку.

Як розповідав президент Володимир Зеленський, застосунок "Мрія" буде доступний для українців, які знаходяться за кордоном.

"Ми створимо ще одну систему – українську "Мрію". Це спеціальний застосунок, який буде підтримувати все, що стосується батьківства, батьків та дитини. Послуги, які потрібні батькам, які потрібні дитині – розвиток та освіта, безпека та контакт з державою", – говорив він.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, якою може й має бути старша школа в Україні.