Міносвіти: Підручники з некоректною мапою України відкликають зі шкіл

Наклад підручників, де карта України зображена без Криму, відкличуть зі шкіл

Наклад підручників з української мови для 7 класу, де карта України зображена без Криму, відкличуть зі шкіл, передрукують і повторно доставлять до навчальних закладів.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий та Міністерство освіти та науки.

"Наклад підручників відкликають зі шкіл, передрукують і наново доставлять у школи. Крим є невіддільною частиною України», – зазначили в МОН.

Міністр освіти та науки також зазначив, що у МОН є питання до якості шкільних підручників, зокрема до роботи Інституту модернізації змісту освіти. За його словами, з 2 вересня 2024 року експертизу підручників забезпечуватиме Український інститут розвитку освіти (УІРО).

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"У 2025-2026 році МОН завершує реорганізацію Інституту модернізації змісту освіти. Щоб питання з якістю підручників зняти раз і назавжди", – додав Лісовий.

Видавництво «Літера ЛТД», яке допустило технічну помилку у підручнику зобов’язалося виправити помилку власним коштом.

Нагадаємо, що у підручнику з української мови для 7 класу виявили карту України без Кримського півострова. Підручник виданий у 2024 році видавництвом "Літера" та рекомендований Міністерством освіти і науки України.

Це не перший український підручник, де мапа Україна зображена без Криму. Раніше така помилка траплялася у підручниках з історії України для 9-го та 10-го класів.