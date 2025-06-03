Чверть людей готова дотримуватись правил навіть без покарання. Деталі нового експерименту

Чверть людей готова за будь-яких умов дотримуватись правил, навіть якщо їм не загрожує покарання за порушення.

Про це свідчать результати нещодавнього дослідження, що опубліковане в журналі Nature Human Behavior, пише News Medical.

Науковці провели чотири експерименти, у межах яких досліджували, як на дотримання правил впливають зовнішні стимули (наприклад, грошова винагорода), приклад інших людей та покарання. Сумарно у них взяли участь 14 034 людей.

Встановлено, що близько 23% учасників у всіх випадках дотримувались правил незалежно від очікувань чи стимулів.

Основною причиною дотримання правил була "повага до самих правил". Хоча порушення були "заразними", але все ж далеко не всі були готові порушувати правила за чиїмось прикладом.

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Як впливає на порушення правил винагорода

Першим завданням було якомога швидше перемістити коло від червоного світлофора для фінішної лінії. Чим швидше це виконували – тим більше грошей отримували учасники. Для того, щоб отримати найбільшу суму, потрібно було порушити правило і рушити на червоне світло, не чекаючи на зелений сигнал світлофора.

Учасників поділили на дві групи: одним говорили, що з кожною секундою вони втрачають гроші, а іншим – ні.

Близько 57% учасників дотримувались правил, навіть розуміючи, що вони втрачатимуть гроші. У групах, де про цю умову не знали, дотримання правил було вищим (70%).

Соціальні очікування

Другий експеримент досліджував вплив соціальних очікувань на дотримання правил. Учасникам дали декілька "дивних" завдань. Ніякого покарання за невиконання не було.

Попри це, велика кількість учасників не хотіла порушувати правила. Близько 23% учасників виконувала завдання лише тому, що "правила потрібно виконувати у будь-якому випадку".

Ще 30% дотримувались правил залежно від соціальних очікувань.

Вплив однолітків

У третьому експерименті вивчали, як на дотримання правил впливає поведінка оточення. Завдання зі світлофором змінили: тепер учасники спостерігали одне за одним.

Дослідники встановили, що спостереження за тими, хто дотримувався правил, мотивувало людей вчиняти аналогічно. Але коли з’являвся хоча б один порушник, рівень дотримання правил знижувався.

Однак навіть коли більшість учасників порушували правило, 55% все ж його дотримувалися.

Зовнішні стимули

У межах четвертого експерименту дослідники трішки змінили завдання зі світлофором. За дотримання правил обіцяли відправляти долар на благодійність. Також було ще два варіанти – з м’яким та сильним покаранням за порушення.

У випадку з благодійністю дотримання правил зростало на майже 7%. Однак значно дієвішими виявилилося сильне покарання: дотримання правил зростало на 23%.

Нагадаємо, раніше дослідники провели експеримент, щоб з’ясувати, у якій ділянці мозку знаходиться свідомість.