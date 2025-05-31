Чому люди не мають спогадів про своє раннє дитинство? Пояснення науковців

Більшість дорослих людей майже не пам’ятає подій зі свого раннього дитинства. Якщо спогади вдається зберегти, то вони часто розрізнені та не особливо чіткі.

Дослідниця Сара Пауер розповіла Popular Science, що відомо науці про феномен пам’яті про ранні роки життя.

Що таке амнезія немовлят та чим вона відрізняється від дитячої?

Науковця Сара Пауер каже, що раніше дослідники використовували одночасно терміни "дитяча амнезія" та "амнезія немовлят".

Однак вчена вважає, що їх слід розділяти, і називати дитячою амнезією розмиті спогадами про вік від трьох до шести років. При цьому під амнезією немовлят слід розуміти втрату пам’яті про події до трьох років, яку вважають незворотною.

В одному зі своїх досліджень науковиця з’ясувала, що молоді гризуни можуть зберігати в пам’яті спогади про своє дитинство, але не здатні свідомо отримати доступ до них у дорослому віці.

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Інші дослідження показують, що допомогти пригадати гризунам своє дитинство може зміна рівнів специфічних білків рецепторів у їхньому головному мозку.

При цьому амнезія немовлят впливає лише на епізодичну пам’ять, інакше люди не пам’ятали б, що навчилися ходити чи говорити.

Як у людей виникають хибні спогади про своє дитинство?

На відміну від гризунів, у людей простіше з’ясувати, чи вони пам’ятають своє дитинство. Потрібно лише запитати про це в них. Однак дослідження на людях мають свої складнощі – ми можемо дурити себе, вважаючи чужі спогади власними.

"Якщо ви постійно бачите фотографію свого другого дня народження або ваші батьки постійно говорять про якусь подію, то можуть виникати хибні спогади. Пізніше, коли ви згадуєте про щось, то змінюєте цей спогад", – пояснює Сара Пауер.

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Потрібні специфічні та складні експерименти, аби з’ясувати, з якого віку діти створюють та зберігають ранні спогади.

Наприклад, Сара Пауер створила в лабораторії ігрову кімнату, яку за допомогою проекторів можна перетворити на підземне царство або густі джунглі. Науковці ховають іграшки в коробках та просять дитину знаходити їх. Завдяки цьому вони оцінюють, чи можуть малюки пізніше відшукати іграшку там, де бачили її під час першого візиту.

Інше дослідження показало, що пам’ять дітей у ранні роки дитинства нестійка. Під час експерименту діти трьох років обговорювали подію зі своїми батьками. Пізніше науковці просили їх окремо пригадати ті історії через 2-6 років.

Виявилося, що у 5-7 років діти змогли згадати приблизно 60% попередніх подій, а через кілька років пізніше – лише 40%.

Чому люди забувають свої ранні роки?

Чому дорослим не завжди вдається згадати своє дитинство – "питання на мільйон", каже Сара Пауер. Науковцям досі не вдалося достеменно з’ясувати, чому мозок людей еволюціонував так, що забуває ранні спогади.

Вчені виявили, що деякі істоти, як-от гризуни дегу звичайні, не мають амнезії немовлят. Від людей вони також відрізняються тим, що народжуються самостійними і готовими до життєвих викликів.

Дослідження, яке опосередковано вимірювало активність мозку дітей віком до трьох років, показало, що малюки здатні створювати спогади. Однак вони надто малі, щоб пояснити, що пам’ятають.

Одне з пояснень припускає, що амнезія немовлят працює як "перезавантаження", яке готує людей до переходу до дорослого життя після залежності від дорослих.

Нагадаємо, дослідники з’ясували, що відбувається в мозку під час раптових моментів "прозріння".