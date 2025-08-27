"Пакунок школяра": що робити, якщо в "Дії" немає даних про дитину

У МОН назвали випадки, коли можуть відмовити у виплатах

В Україні триває подача заяв на отримання одноразової виплати п’яти тисяч гривень батькам першокласників у межах програми "Пакунок школяра".

У Міністерстві освіти і науки наголошують: на вчасність та відсутність труднощів при отриманні допомоги впливає те, наскільки правильно школи оформлять дані про нового учня.

Як працює система виплат "Пакунок школяра"?

Після зарахування дитини до закладу освіти дані про неї мають обов’язково внести до системи АІКОМ (Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту). У МОН наголошують, що це – єдине джерело, за яким можуть підтвердити зарахування учні до 1 класу.

Верифікація в системі відбувається автоматично, зокрема завдяки інформації із Державного реєстру актів цивільного стану.

Після подачі заяви в застосунку "Дія" або зміни її статусу система надсилає запит до Пенсійного фонду України (ПФУ). Установа отримує зведений перелік першокласників з АІКОМ кожні два дні.

Також працівники ПФУ додатково проводять перевірку статусу школяра та його батьків (інших законних представників) під час ухвалення рішення про нарахування виплат.

Після всіх перевірок ПФУ організовує отримання фінансової підтримки для батьків першокласників,

Що робити, якщо в застосунку "Дія" відсутні дані про дитину?

Якщо в послузі "Пакунок школяра" в додатку батьків не з’являється інформація про їхню дитину, у МОН рекомендують звернутися до закладу освіти і уточнити, чи дані про майбутнього школяра внесли до АІКОМ.

Також школа має внести до системи реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) батьків дитини або інших її законних представників.

У відомстві зауважують, що повідомлення в "Дії" приходить не відразу після подання заяви до школи чи зарахування дитини до закладу освіти. ПФУ отримує дані з АІКОМ раз на два дні, тому затримка може становити до двох діб.

Крім того, батьки першокласників можуть оформити допомогу через сервісний центр Пенсійного фонду. При цьому в АІКОМ також мають бути дані про дитину.

"Врахуйте, що подати заяву на отримання коштів в межах програми "Пакунок школяра" можна не пізніше за 15 листопада 2025 року. Виплату буде зараховано на Дія.Картку за 14 днів з моменту подання заявки", – додали в МОН.

Чому можуть відмовити у виплатах?

Причинами відмови у наданні фінансової підтримки можуть бути:

перебування родини за кордоном чи на тимчасово окупованій території (ТОТ) – у такому випадку допомогу можна отримати після повернення;

відрахування або переведення дитини до іншого закладу освіти – для виплат батькам слід подати нову заяву;

невідповідність даних у державних реєстрах – допомогу можуть надати після оновлення інформації.

За даними відомства, від початку програми українці подали понад 97,6 тисячі заяв на отримання виплати, що становить майже 54% кількості першокласників, дані про яких є в АІКОМ. При цьому відмову отримати 1655 батьків.

Раніше ми розповідали, хто може претендувати на виплату, куди дозволено витрачати кошти та як оформити заяву.