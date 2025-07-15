Грабунок замість виплат: у поліції попереджають про нову шахрайську схему навколо "Пакунка школяра"

Правоохоронці попереджають про нову шахрайську схему – зловмисники використовують ініціативу "Пакунок школяра", щоб викрасти банківські дані батьків.

Жертвою пастки аферистів уже стала 40-річна мешканка Прикарпаття, розповіли у поліції Івано-Франківської області.

У соцмережі жінка натрапила на інформацію про можливість отримати від держави виплати у розмірі п’яти тисяч гривень у межах ініціативи "Пакунок школяра".

Не перевіривши посилання, жінка перейшла на сайт, де їй запропонували ввести дані банківської карти, аби "оформити послугу". Це вона і зробила.

"Цього було достатньо, щоб шахраї отримали доступ до фінансових даних потерпілої. І вже за кілька хвилин з рахунку жінки було списано 20 000 гривень", – розповіли у поліції.

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Правоохоронці розпочали кримінальне розслідування випадку шахрайства, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу.

Вони радять користувачам соцмереж перевіряти посилання сторінок – підроблені адреси часто мають зайві символи, помилки або виглядають незвично.

Поліцейські також наголосили, що офіційні виплати здійснюються через державні сервіси, і закликали не вводити свої особисті та банківські дані на незнайомих сайтах.

"Якщо ви все ж таки стали жертвою онлайн-шахрайства – не зволікайте: зберіть усі докази, як-от скриншоти, дані банківських транзакцій, посилання, та зверніться до поліції за номером 102", – зауважили правоохоронці.

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Нагадаємо, на початку липня 2025 року уряд підтримав запуск ініціативи "Пакунок школяра", за якою батьки першокласників отримають п’ять тисяч гривень для придбання приладдя та одягу перед школою.

Заявку на грошову підтримку можна буде подати після того, як дитину зарахують до першого класу на офлайн навчання. Школа передасть дані про це до Пенсійного фонду, а згодом батьки отримають сповіщення про можливість отримати виплату в застосунку "Дія".

Після підтвердження заявки кошти надійдуть на віртуальну карту дорослих. Виплати можна використати виключно у безготівковій формі за призначенням – на купівлю канцелярського приладдя, книжок, одягу для взуття першокласників.