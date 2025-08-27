Куди зникають шкарпетки та ще шість (не)розгаданих таємниць прання

Після прання одяг має ставати чистішим, мати кращий аромат і приємну на дотик текстуру. Однак цього не завжди вдається досягти.

Подекуди на речах після пралки з’являються таємничі плями або дивний запах. Деякий одяг, як-от шкарпетки, може взагалі зникнути в глибинах барабана пральної машини.

Експерти з прибирання розкрили Washington Post сім поширених таємниць прання.

Чому на одязі з’являється ворс?

Фахівці радять перед пранням обов’язково перевіряти кишені в одягу та виймати з них серветки. Саме частинки паперу можуть стати причиною появи ворсинок на випраних речах.

Також ці частини можуть з’явитися на одязі через брудний фільтр для ворсу, якщо він є у пральній машинці. Цю конструкцію варто очищувати після кожного прання – фільтр зазвичай розміщений вздовж краю барабана або всередині нижньої стінки в машинах з вертикальним завантаженням.

Для очищення фільтра від ворсу можна використати невелику щітку або паперовий рушник, радить працівниця Американського інституту прибирання Крістін ДіНіколантоніо, що представляє виробників засобів для прибирання.

Ворс на одягу після прання може з’явитися, якщо неправильно змішувати тканини у барабані. Наприклад, додавати туди махровий одяг, фліс, фланель або шенил, що виділяють ворс, а також поліестер, нейлон, мікрофібру та бавовняні речі темних кольорів. Фахівці радять прати такі речі окремо.

Чому речі після прання мають неприємний запах?

Неприємний запах одягу може бути ознакою грибка, бруду або накопичення залишків мийного засобу у пральній машині. Вода із рідинами для прання в барабані може затримувати бактерії та спори цвілі, що здатні причиняти кислий та затхлий запах.

Тому експертка з текстилю та тканин Барбара Стерн рекомендує щомісяця запускати цикл прання в гарячій воді, додавши у барабан дві склянки оцту. Пізніше варто повторити процедуру, замінивши оцет на пів склянки харчової соди – ця речовина допоможе нейтралізувати залишкові запахи.

Також надмірна вологість та неприємний аромат можуть виникати, якщо надовго залишати випраний одяг у барабані.

"Завжди виймайте речі та залишайте дверцята відчиненими, щоб провітрити пральну машину", – каже менеджерка клінінгової компанії Емілі Адамс.

Чому на речах з’являються дірки?

Дірки та затяжки можуть бути наслідком взаємодії тканини із незастібнутими блискавками, гачками чи пряжками ременів, пояснює ДіНіколантоніо.

"Щоб запобігти цьому, застібайте блискавки, пряжки, гачки та петлі перед тим, як кинути одяг до пральної машини. Вивертайте синтетичні в’язані вироби навиворіт перед пранням", – додає фахівчиня.

Особливо делікатні тканини можна прати в сітчастих мішечках на делікатному режимі, не змішуючи з грубими матеріалами.

Чому у пралці зникають шкарпетки?

Подекуди після прання знайти шкарпетки непросто, особливо якщо вони застрягли в інших речах, наприклад підковдрі.

Часом цей елемент одягу варто шукати між барабаном та гумовим ущільнювачем дверцят правильної машини або під нижньою стінкою, якщо пристрій має вертикальне завантаження.

Аби не загубити шкарпетки, їх можна прати у сітчастому мішечку для білизни.

Чому після прання одяг стає жорстким?

Зазвичай причиною жорстких на дотик речей є змішування в барабані пральної машини залишків мийного засобу та мінеральних відкладень жорсткої води.

"Жорстка вода містить іони кальцію та магнію, що приєднуються до молекул мийного засобу та залишають грубий крейдяний наліт на тканинах", – пояснює це явище Барбара Стерн.

Якщо додавати більше кондиціонера для одягу під час прання, проблема із жорсткістю речей може лише посилитися. Щоб позбутися жорсткості, слід замочити чистий одяг у розчині з близько чотирьох літрів води та однієї склянки оцту. Потім речі варто прополоскати чистою водою вручну або в пральній машині.

Надалі експерти радять уникати надмірної кількості мийного засобу при пранні, але додавати пом’якшувач для води і двічі полоскати одяг. Також зарадити може використання гелю замість порошку, оскільки перший легше розчиняється.

Чому на одязі з’являються дивні плями?

Білі плями або смуги, які особливо помітні на темному або яскравому одязі, можуть бути мийним засобом, що не розчинився. Щоб уникнути такої неприємності, варто використовувати достатню кількість гелю для прання чи порошку. При цьому слід враховувати обсяг та ступінь забрудненості одягу.

Якщо звикли додавати порошок або капсули безпосередньо в барабан, краще робити це перед завантаженням одягу, щоб засоби лежали на дні.

Чому запах поту залишається навіть після прання?

Експерти кажуть, що спортивний одяг може потребувати більше догляду, адже бактерії на ньому здатні лишатися навіть після прання.

Стійкий неприємний запах на таких речах зазвичай пов’язаний із потом, себумом, який виділяють сальні залози, та бактеріями. Цю комбінацію можуть утримувати синтетичні тканини, зокрема поліестер, нейлон та спандекс.

За словами Адамс, один цикл прання зі звичайним мийним засобом може не розчепити таке поєднання. Щоб позбутися неприємного запаху, варто замочити спортивний одяг на 30 хвилин у розчині з оцту та холодної води у співвідношенні один до чотирьох.

Потім речі можна випрати у теплій воді з пральним порошком. Якщо навіть після цього ділянки під пахвами матимуть неприємний запах, їх можна обробити горілкою та дати висохнути.

"Горілка працює, адже має антибактеріальну дію та вбиває мікроби, що спричиняють запах", – радить експерт із прання та прибирання Патрік Річардсон.

Раніше ми розповідали, як зробити процес прибирання більш ефективним та простим.