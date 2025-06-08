Чому первісні люди освоїли вогонь? Вчені припускають, що справа була не в приготуванні їжі

Вчені припускають, що первісні люди використовували вогонь з двох причин

Освоєння людством вогню – один з поворотних моментів, який буквально змінив хід історії.

Дослідники не перший рік намагаються з’ясувати, у який момент та чому первісні люди почали використовувати вогонь. Новий погляд на це питання запропонували ізраїльські науковці, йдеться у дослідженні, опублікованому у Frontiers in Nutrition, пише IFL.Science

Впродовж багатьох років наука вважала, що люди почали розводити вогонь для того, щоб готувати їжу – як з м’яса, так і з рослин.

"Загальновизнано, що 400 тисяч років тому використання вогню було поширеним у побуті – найімовірніше, для смаження м’яса, а можливо, також для освітлення та обігріву.

Однак існують суперечки щодо попереднього мільйона років. У цьому дослідженні ми прагнули дослідити нову перспективу щодо цього питання", – пояснив у своїй заяві автор дослідження Мікі Бен-Дор.

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Більшість археологічних пам’яток, що датуються періодом раніше 400 тисяч років тому, мають мало доказів того, що тогочасні люди використовували вогонь. Збереглось лише дев’ять таких пам’яток – вони датуються від 1,8 мільйона до 800 тисяч років тому. Саме їх дослідили науковці.

"Ми досліджували, що спільного було у дев'яти стародавніх пам'ятках і виявили, що всі вони містили велику кількість кісток великих тварин, здебільшого слонів, а також гіпопотамів, носорогів та інших.

З попередніх досліджень ми знаємо, що ці тварини забезпечували більшість необхідних калорій у раціоні первісних людей. М'ясо та жир одного слона, наприклад, містять мільйони калорій. Цього достатньо, щоб прогодувати групу з 20-30 осіб протягом місяця або й довше", – зазначив науковець.

Тож тіло впольованої великої тварини було для людей не просто джерелом їжі – це була буквально запорука їхнього виживання. Саме тому їм потрібно було максимально його оберігати як від тварин, так і від бактерій.

На думку науковців, вогонь допомагав виконати обидва завдання. По-перше, завдяки вогню люди відганяли від своїх стоянок хижаків. По-друге, вогонь допомагав зберегти м’ясо на довгий період часу.

"Важливим стимулом для використання вогню може бути його роль у консервуванні їжі шляхом копчення та сушіння. Це подовжувало термін зберігання цінних ресурсів.

Таке використання вогню було значно ефективнішим інструментом для збереження м’яса, ніж для приготування їжі", – зазначають науковці.

Вони додають, що потрібно провести подальші дослідження, аби підтвердити цю гіпотезу. Щоправда, це доволі складно, зважаючи на невелику кількість збережених археологічних пам’яток.

Нагадаємо, раніше дослідники з’ясували, що первісні люди вживали у їжу більше рослинних продуктів, аніж м’яса.