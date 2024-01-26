У раціоні первісних людей переважали продукти рослинного походження – археологи

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26 січня 2024

Вчені з’ясували, що первісні люди вживали у їжу більше рослинних продуктів. Раніше вважалося, що основою їхнього харчування було м’ясо.

Результати дослідження, опублікованого в науковому журналі Plos One, свідчать, що дика картопля та інші коренеплоди були домінуючим джерелом їжі для давньої людини, пише The Guardian.

Археологи дослідили останки 24 людей із двох поховань у перуанських Андах, датовані 9000–6500 роками до нашої ери. Вони порівняли хімічні форми вуглецю та азоту їхніх кісток і з ті, з яких складаються місцеві рослини і тварини. Аналіз показав, що рослинна їжа складала більшість раціону людей, а м’ясо відігравало другорядну роль.

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"Загальноприйнято вважати, що первісні люди харчувалися переважно м’ясом. Однак наш аналіз доводить: їхній раціон на 80% складався продуктів рослинного походження, а на м’ясо припадало лише 20%", – розповідає Ренді Хаас, археолог з Університету Вайомінгу.

  Фото: lurii/Depositphotos

Дослідники також виявили на місцях поховання спалені залишки рослин і чіткі сліди зубів на них. Тому дослідники припускають, що дика картопля була домінуючим джерелом їжі.

Аналіз також засвідчив, що більшу частину м’яса в раціоні становили великі ссавці, як-от олені або лами, а також птахи або риби.

Хаас сказав, що думка про те, що ранні люди їли переважно м’ясо, була широко поширена серед науковців. Ця точка зору частково обумовлена ​​археологічними даними: знайденими кам’яними знаряддями праці та кістками впольованих тварин.

Дослідники зазначають, що такі ж дослідження щодо раціону ранніх людей можна проводити й в інших країнах.

Раніше ми розповідали, що перші люди в Європі могли вимерти через екстремальні холоди.

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Віра Шурмакевич, "УП. Життя"

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