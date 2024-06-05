Маршу Рівності в метро не буде: у КМДА пояснили відмову проводити захід у підземці

Влада Києва пояснила відмову в проведенні Маршу Рівності, запланованого на 16 червня, у столичному метро. У Київській міській державній адміністрації запропонували організаторам заходу разом з поліцією знайти іншу локацію.

Про зустріч сторін, на якій обговорили конфліктне питання, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За словами посадовця, місто підтримує право бути почутим, особливо в розрізі боротьби за права людини.

"Однак саме безпека – першочергове завдання міської влади і організаторів абсолютно всіх заходів. Це – головна умова. Винятків не може бути", – зазначив Микола Поворозник.

Представник київської міської влади заявив, що КМДА не може погодити проведення Маршу Рівності в метрополітені через можливу загрозу безпеці не тільки учасників заходу, а й пасажирів.

"Адже метрополітен – об'єкт подвійного призначення і частина критичної інфраструктури міста", – пояснив перший заступник.

Влада Києва звернулася до "КиївПрайду" з проханням спільно із правоохоронцями розробити альтернативні варіанти локації проведення Маршу Рівності.

Раніше Київська міська держадміністрація заявила, що не погоджувала проведення Маршу Рівності в столичному метро та закликала організаторів обрати інше місце проведення.

Водночас "КиївПрайд" повідомив, що планує організувати захід незалежно від згоди КМДА чи Київського метрополітену.