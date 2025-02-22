Як росіяни затягували обмін журналістки Вікторії Рощиної? Розповіли в Коордштабі

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими робив неодноразові запити на повернення журналістки Вікторії Рощиної з полону, однак росіяни постійно затягували процес.

Про це повідомив керівник Секретаріату Коордштабу Богдан Охріменко в інтерв’ю "Укрінформу".

За його словами, восени 2024 року Коордштаб отримав від росіян відповідь, що вони начебто готові обміняти Вікторію.

"Вони декілька разів переносили дату її повернення. На той час було декілька обмінів. 24 серпня був обмін, коли ми повернули з Росії наших строковиків. Були два обміни підряд – 13 вересня і 14 вересня. В одному з них були цивільні. Чомусь російська сторона не погодила передачу її в цей день", – каже представник Коордштабу.

Там закликали росіян призначити дату повернення української журналістки. За словами Охріменка, для цього не обов’язково потрібно було проводити обмін – це можна було організувати як взаємне повернення цивільних через Омбудсменів – Дмитра Лубінця і Тетяну Москалькову.

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"Ми кажемо, так назначте дату, ми можемо провести необхідні заходи. У нас є досвід. Але вони сказали, що передадуть Вікторію під час обміну наступного разу. А наступного разу вже не сталося, тому що з’явилася інформація, що вона загинула. І повідомили про це не нам, а на запит адвокату, якого найняв батько.

В цей день був обмін цивільними і ми сподівалися, що вона там буде, але на жаль… Наступний обмін відбувся уже 18 жовтня, коли повернули засуджених на довічне", – каже Охріменко.

Він також припустив, що тіло Вікторії Рощиної не повертають з осені 2024 року, адже "є питання причини смерті".

"Я не стверджую, але я припускаю. Для того, щоб приховати причини смерті, треба якомога довше тримати тіло в неналежних умовах. Це вам скаже будь-який судмедексперт.

Ми намагаємося переконати ту сторону її віддати. Після цього можна буде щось говорити (про час і причини її смерті – ред.), зараз ми озвучуємо лише припущення", – сказав Охріменко.

Нагадаємо, про ймовірну смерть Вікторії Рощиної стало відомо 10 жовтня 2024 року. Того дня її родина отримала листа від Міністерства оборони Росії, в якому зазначалося, що журналістка нібито померла 19 вересня.

У ГУР тоді зазначали, що Вікторію мали повернути в Україну найближчим часом, вона була в списках на обмін. Правоохоронці кваліфікували кримінальне провадження про зникнення Рощиної як воєнний злочин, поєднаний з умисним убивством.

Вікторія зникла безвісти в серпні 2023 року під час поїздки на тимчасово захоплені Росією території. Звідти вона мала зробити репортаж. Тривалий час про її долю нічого не було відомо.

У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину. Міністерство оборони РФ надіслало листа з підтвердженням її батькові, Володимиру Рощину.

Це був вже другий полон для журналістки. Вперше російські окупанти захопили її у березні 2022 року. Рощину 10 днів утримували в Бердянську.

У 2022 році Рощина написала для "УП" низку репортажів з тимчасово окупованих територій. Зокрема, про те, чим живе окупований Крим у війну, як на окупованій Донеччині проходив псевдореферендум, та показала фоторепортаж зі зруйнованого Маріуполя.