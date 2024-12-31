Після 33 місяців в полоні додому повернувся морпіх та журналіст Роман Борщ

З російського полону повернувся військовослужбовець Збройних сил України, колишній журналіст, пластун, тернополянин Роман Борщ.

Про це повідомила дружина Оксана Борщ.

"Після 33 місяців перебування у ворожому полоні мій чоловік, Захисник Маріуполя Роман Борщ повернувся додому в Україну", – написала вона.

Роман працював у медіа, часто їздив у зону АТО як волонтер та журналіст.

У 2018-му він мобілізувався, долучившись до морської піхоти. Тоді Роману було лише 22 роки. Після трирічного контракту – повернувся у цивільне життя.

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У 2021 році Роман Борщ був речником Міністерства охорони здоров’я України.

Але через повномасштабне вторгнення РФ повернувся до служби. Роман "зустрічав" ворога в Маріуполі разом з побратимами-морпіхами. У березні 2022-го потрапив у полон.

"Зараз емоції, до кінця не усвідомлюю, що відбувається. Нам безмежно пощастило, якщо брати по місцях утримання. Спочатку була Оленівка, там буквально місяць часу, потім донецьке СІЗО. Нам спочатку всім "шили" статтю 229 частину 2 – тероризм", – розповів Роман Борщ журналістам Суспільного одразу після прибуття в Україну 30 грудня 2024 року.

На повернення додому Романа відреагували його колеги та військовослужбовці.

"Просто найкраща новина цього року: мій товариш, журналіст, колега по "Еспресо" Роман Борщ повернувся з полону! Ромчику, ти не уявляєш як я рада! Слава Богу і вдячність усім, хто до цього причетний!", – написала журналістка Анжеліка Сизоненко.

Військовослужбовиця та поетеса Ярина Чорногуз зауважила, що Роман – один з найкращих військових морської піхоти, яких вона знає.

"Честь. Нарешті ти вдома майже після трьох років. Пишаюся, що знаю тебе особисто", – зазначила Ярина.

Раніше Голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин зауважував, РФ використовує людей з медійним досвідом для власної пропаганди. Саме тому, на думку нардепа, Росія не поспішає українських журналістів.

"Російське телебачення використало військового, аби показати нібито хороші умови утримання військовополонених. У сюжеті Борщ говорить про "чудові" умови утримання, гарне харчування тощо. Для РФ такі як Роман є дуже цінними для обміну. Тому що саме військовополонені з медійним досвідом можуть найкраще потім передати все те, що переживають люди в російських тюрмах,", – писав Ярослав Юрчишин у колонці для УП у листопаді цього року.