Чому людство знає так мало про океанічне дно і скільки часу займе його вивчення? Пояснення дослідників

Науковці підрахували, що в ході підводних місій людство дослідило лише близько 0,0001% океану, що починається на глибині 200 метрів.

І найближчим часом виправити це не вдасться. Автори підрахували, що навіть якби вже зараз тисяча дистанційно керованих глибоководних підводних апаратів щодня почали обстежувати по 3 квадратні кілометри, знадобилося б ще 100 тисяч років, щоб вивчити все різноманіття світового океану.

Про це йдеться у нещодавньому дослідженні, опублікованому у Science Advances, повідомляє Popular Science.

"Ми маємо візуальні описи мізерного відсотка глибоководного морського дна – екосистеми, що охоплює 66% поверхні планети Земля.

Наша максимальна оцінка в 3823 км², або 0,001% глибоководного морського дна, географічно відповідає розміру найменшого штату США Род-Айленду (2678 км²), або десятій частині розміру Бельгії (30 688 км²)", – йдеться у публікації.

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Для порівняння, площа України становить 603 628 км².

Світовий океан містить набагато більше біологічних видів, ніж живе на суші: близько мільйона різних видів. Наразі дослідники каталогізували та описали орієнтовно третину цих істот. Якщо ж додати сюди мікроорганізми, то вийде ще плюс декілька мільйонів.

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Ще менше відомо про океанічне дно. Станом на червень 2024 року науковці картографували лише 26,1% океанічного дна Землі за допомогою технології високої роздільної здатності.

Для ґрунтовного обстеження океанічного дна потрібно проводити підводні експедиції, а це дорого та небезпечно. Всього на світі сертифіковано десять апаратів, у яких можна спускатися на велику глибину з гарантією безпеки для життя дослідників.

Окрім цього, науковці виявили ще одну проблему: переважно подібні занурення відбувалися у декількох основних локаціях – неподалік США, Японії та Нової Зеландії.

"Ця невелика та упереджена вибірка є проблемою при спробі охарактеризувати та зрозуміти глобальний океан", – пишуть автори.

Статистика показує, що кількість занурень почала зростати з 2000-х років. Саме це дає підстави дослідникам вважати, що впродовж наступних десятиліть світовий океан буде більш досліджений.

"Окрім прискорення збору візуальних даних, спільноті глибоководних дослідників необхідно визначити цільовий набір місць, дослідження яких дозволить заповнити прогалини та створити першу неупереджену та статистично репрезентативну біогеографічну характеристику всього глибоководного морського дна", – підсумовують вчені.

Нагадаємо, у червні 2023 року на глибині в Атлантичному океані вибухнув глибоководний підводний човен "Титан", який плив з групою туристів для обстеження уламків "Титаніка".