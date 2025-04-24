Знебарвлення коралових рифів сягнуло безпрецедентного рівня: постраждало 84% їхньої площі

Шкідливе для коралових рифів знебарвлення сягнуло безпрецендентного рівня інтенсивності за весь період спостережень – воно охопило 84% їхньої загальної площі.

Про це повідомила Міжнародна ініціатива з коралових рифів (International Coral Reef Initiative).

Це вже четвертий випадок глобального знебарвлення коралових рифів, починаючи з 1998 року. Причому нинішня подія є більш масштабною за попередню (2014-2017 років), коли постраждало приблизно дві третини рифів.

"Ми спостерігаємо те, що повністю змінює нашу планету і здатність океанів підтримувати життя і засоби до існування", – сказав Марк Ікін, секретар-кореспондент Міжнародного товариства коралових рифів і керівник програми "Спостереження за кораловими рифами" Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США у відставці.

Минулий рік був найспекотнішим за всю історію спостережень. Як пише Associated Press, значну частину тепла поглинули океани. Середня температура поверхні океанів поза полярними регіонами досягла рекордної позначки – 20,87°C

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Це смертельно небезпечно для коралів, які є важливими для виробництва морепродуктів, туризму та захисту берегових ліній від штормів. Коралові рифи іноді називають "морськими тропічними лісами", оскільки вони підтримують високий рівень біорізноманіття – приблизно 25% всіх морських видів можна знайти саме там.

Вчені зафіксували настільки сильне знебарвлення коралів, що їм довелося додати нові рівні до шкали попередження про знебарвлення, щоб врахувати зростаючий ризик їхньої загибелі.

Наразі науковці докладають максимум зусиль, щоб зберегти коралові рифи. Зокрема у Таїланді дослідники вирощують їх в лабораторії.

Утім вчені кажуть, що задля їхнього збереження вкрай важливо скоротити викиди парникових газів, які нагрівають планету.

"Найкращий спосіб захистити коралові рифи – це усунути першопричину зміни клімату. А це означає скорочення антропогенних викидів, які здебільшого є наслідком спалювання викопного палива. Все інше виглядає радше як пластир, а не рішення", – зазначив Марк Ікін.