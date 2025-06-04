Чому в Києві досі скошують траву? Пояснення "Київзеленбуду"

КМДА не може поки що повність відмовитись від косіння трави у місті

У 2023 році влада Києва розпочала експеримент з часткової відмови від косіння трави у місті. У перелік ділянок потрапили парки, сквери, ділянки біля шосе.

За рік у застосунку "Київ цифровий" провели опитування щодо ставлення киян до "зарослих газонів". У результаті 66% опитаних проголосували за те, щоб менше косити траву.

Тож у 2025-му, на третій рік експерименту, київська влада вирішила розширити список ділянок, куди впродовж літа не навідуватимуться косарі. Хоча досі у цей список не потрапляють прибудинкові території.

Про які ділянки йдеться та про те, які висновки зробила міська влада за час проведення експерименту – про це "УП.Життя" розповіли у "Київзеленбуді".

Де цьогоріч не коситимуть траву?

У 2024 році влада Києва вирішила не чіпати траву на 60 різних ділянках, загальна площа яких становила 127,94 га. Цьогоріч таких ділянок стане ще більше.

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"У 2025 році планується збільшення кількості таких ділянок до 76 площею 207,80 га", – зазначили у "Київзеленбуді".

У переліку передусім парки, сквери, ділянки біля шосе. Найбільше таких ділянок в Оболонському районі (576 000 м2).

Біля багатьох із них встановлюють інформаційні таблички з попередженнями, що траву спеціально не косять задля створення "сприятливого середовища для запилювачів" та "економії ресурсів".

На ділянках, де не планують косити траву, встановлюють спеціальні інформаційні таблички Олександр Возний/Facebook

"Відмова від косіння – це свідомий крок до сталого розвитку міста. Нескошені ділянки допомагають зберігати вологу в ґрунті, запобігати ерозії, створювати природну ізоляцію від спеки, особливо в умовах змін клімату.

Також висока трава допомагає знижувати температуру в місті влітку", – пояснили рішення продовжувати експеримент у "Київзеленбуді".

Водночас в установі стверджують, що повністю відмовитись від косіння наразі неможливо: воно необхідне з санітарних та безпекових причин. Перша з них – це захист від кліщів.

"Нескошена висока трава – ідеальне середовище для активного розмноження кліщів, зокрема тих, які переносять небезпечні хвороби, як-от бореліоз (хвороба Лайма). Особливо це стосується зон активного відпочинку, дитячих майданчиків, парків", – зазначили в "Київзеленбуді".

Друга причина – це профілактика пожеж (суха трава легко займається, тому її скошування запобігає швидкому поширенню вогню).

Третьою причиною у "Київзеленбуді" називають боротьбу з небезпечними бур’янами.

"Залишення трави без догляду сприяє поширенню карантинних рослин, таких як: амброзія полинолиста, борщівник Сосновського, сон-трава, нетреба, повійка. Це інвазійні рослини, які витісняють місцеву флору", – йдеться у відповіді на запит.

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Чому варто відмовлятися від скошування трави?

У коментарі "УП.Життя" старший викладач кафедри ботаніки Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди Юрій Бенгус зауважив, що надмірне скошування трави, навпаки, сприяє поширенню амброзії.

"Амброзія – "прибулець" з тепліших районів. Вона проростає пізніше наших трав. Тобто, якщо на поверхні землі ростуть наші лучні трави, то амброзії немає місця.

Але коли старанні косарі активно скошують весняні трави, амброзія каже: "Дякую, що звільнили для мене місце". Таким чином вона поширюється все більше і більше", – пояснює Юрій Бенгус.

Науковець додає, що найбільша шкода від скошування трави – це зменшення біорізноманіття.

"Коли ми скошуємо траву і створюємо газон, це гарно для ока, але з погляду біології – це пустеля. Тому що там тільки два види й нічого більше.

Якщо ми скошуємо траву, то там залишається тільки кілька видів злаків, майже немає різних комах, інших тварин, з ними не так багато "дружить" різних грибів. На злаках немає чого збирати бджолам і джмелям", – пояснює Юрій Бенгус.

За його словами, зменшення біорізноманіття негативно впливає на стійкість навколишнього середовища. Ділянки, де росте мало видів трав чи дерев, стають вразливими до будь-яких змін.

"Це біологічний закон: сталий біоценоз – це біоценоз з високим біорізноманіттям. Як тільки воно зменшується, з біоценозом можуть відбуватися будь-які катастрофи", – підсумовує Юрій Бенгус.

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