Вчені дослідили, чому 41 тисячу років тому Земля постраждала від космічних променів

Приблизно 41 тисячу років тому магнітне поле Землі змінилося, і на короткий проміжок часу північ стала півднем, а південь – північчю.

Така подія відома як геомагнітна "екскурсія Лашампса", пише Space з посиланням на науковий журнал Eurek Alert.

Земля постійно піддається впливу заряджених частинок високої енергії, які називаються космічними променями. Вони складаються з ядер водню, які вилітають у космос внаслідок потужних небесних подій, як-от загибелі наднових (потужний зоряний вибух).

Як пояснюють науковці, зазвичай ці частки "притримує" магнітосфера – захисна оболонка Землі, яка також захищає планету від потужного сонячного випромінювання.

Однак магнітосфера рухається разом з планетою та залежить від інтенсивності магнітних полів. Також існують короткі періоди, протягом яких два магнітні полюси магнітосфери "зникають", тобто їхня сила значно слабшає і тоді планета менш захищена від космічного випромінювання. Це явище називають "екскурсією магнітного поля".

Найбільш дослідженою є геомагнітна "екскурсія Лашампса", що сталася приблизно 41 тисячу років тому. Її назвали на честь потоків лави Лашамп у Франції, де вперше виявили докази впливу цієї події, пояснюють в Інституті Мельбурна.

"Розуміння цих екстремальних подій є важливим для їх виникнення в майбутньому, прогнозування космічного клімату та оцінки впливу на навколишнє середовище та систему Землі", – зазначила дослідниця з університету GFZ Potsdam у Німеччині Олександра Пановська.

Вчені виміряли вміст ізотопів різних елементів так званих космогенних радіонуклідів. Ці ізотопи опускаються на поверхню планети після впливу космічних променів на атмосферу Землі. Вони накопичуються у гірських та морських породах, а також на поверхнях льодовиків.

Так слід від "екскурсії Лашампса" вчені знайшли у керні відкладень з дна озера Селіна в Тасманії.

Команди вчених з різних країн світу досліджували різні сполуки, зокрема й провели ізотопний аналіз берилію. Вони відстежили космогенний нуклід берилію-10, який утворюється внаслідок зіткнення частинок галактичного космічного випромінювання з атомами кисню та азоту в атмосфері. Оскільки ці частинки заряджені, швидкість їх надходження формується напруженістю магнітного поля Землі.

Це означає, що ми знаходимо більше берилію-10 під час геомагнітної "екскурсії", коли магнітне поле слабше та менш ефективно захищає Землю.

Науковця Пановська виявила, що середня швидкість виробництва берилію-10 подвоїлася порівняно зі швидкістю, з якою цей космогенний радіонуклід утворюється зараз.

Науковиця сподівається, що ця реконструкція допоможе їй та її колегам-вченим отримати більше інформації про вплив космогенних радіонуклідів та космічних променів на Землю.