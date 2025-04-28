МОН: Чотирьох науковців позбавили ступенів через плагіат у дисертаціях

Міністерство освіти позбавило наукових ступенів чотирьох людей, у чиїх дисертаціях виявили плагіат.

Про це йдеться у рішенні Атестаційної колегії МОН, засідання якої відбулося 25 квітня, повідомили у відомстві.

Саме цей орган приймає остаточне рішення про присвоєння або позбавлення наукових ступенів та вчених звань на підставі висновків Національного агентства із забезпечення якості освіти.

Йдеться про таких чотирьох науковців:

Олега Леонідовича Міщенка, якого позбавили наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності "Економіка та управління національним господарством".

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У блозі "Плагіат та фальсифікації" зазначають, що плагіат виявили у дисертації "Активізація інноваційно-інвестиційного розвитку харчової промисловості в Україні". У роботі виявили велику кількість збігів із монографією Вікторії Губіної за 2015 рік.

Миколу Івановича Колядинського, якого позбавили наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності "Екологічна безпека".

Дисертацію "Управління екологічною безпекою грунтів і підземних вод в зоні впливу сміттєзвалищ", у якій виявили плагіат, він захистив у 2013 році.

Андрія Володимировича Заболотного, якого позбавили наукового ступеня кандидата наук з державного управління зі спеціальності "Теорія та історія державного управління".

Йдеться про дисертацію на тему "Правове регулювання професійної діяльності в сфері державної служби: публічно-управлінський аспект", захищену в 2021 році.

Роксану Ріфкатівну Чуприну позбавили наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності "Акушерство і гінекологія".

Йдеться про дисертацію на тему профілактики менопаузальних порушень у жінок із доброякісними неуточненими пухлинами матки та яєчників, захищену в 2015 році.

"Усі рішення Атестаційної колегії Міністерства ухвалено одноголосно. Це означає розуміння і консенсус", – зауважив заступник Міністра освіти Денис Курбатов.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що упродовж 2024 року жодного науковця в Україні не позбавили наукового ступеня через підозри у плагіаті.