"Нафарширована чужими текстами": заступника міністра освіти звинуватили в плагіаті в дисертації

Заступника міністра освіти і науки вчергове звинуватили в плагіаті

Доповнено 09.04.2025 о 16:30

Заступника міністра освіти і науки Андрія Вітренка вчергове звинуватили в плагіаті. Ознаки академічної недоброчесності виявили в його дисертації, захистивши яку посадовець здобув ступінь кандидата економічних наук.

Про це свідчить аналіз активістів громадської ініціативи "Дисергейт", який опублікували на ресурсі "Плагіат і фальсифікації в наукових працях".

У 2005 році Андрій Вітренко в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив кандидатську роботу на тему "Ринок рекламних послуг у трансформаційній економіці".

У роботі виявили плагіат робіт російських та казахстанських вчених, збіги з працями деяких з яких помічали в інших наукових роботах посадовця.

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Активісти помітили значну частку запозичень, в яких Андрій Вітренко змінює вказівку на сторінки, посилаючись на третє джерело. Подекуди згадки про іноземну країну в тексті замінили на Україну. Так, наприклад, "Карагандинська область" стала "Україною", а "казахський ринок" замінили на "український".

В одному місці в кандидатській дисертації використали перекладений текст закордонної роботи, замінивши казахстанську компанію "ОАО "Караганды – нан" на "провідні українські виробники алкогольної продукції".

Фото: “Плагіат і фальсифікації в наукових працях” Фото: “Плагіат і фальсифікації в наукових працях” Фото: “Плагіат і фальсифікації в наукових працях” Фото: “Плагіат і фальсифікації в наукових працях” Фото: “Плагіат і фальсифікації в наукових працях” Фото: “Плагіат і фальсифікації в наукових працях”

Крім того, у праці виявили фальсифікацію – автор використав числові дані з роботи колеги, замінивши джерело інформації. Ба більше, період досліджень замінили з 1997-1999 років на 1991-2001 роки, хоча їхній зміст залишився попереднім.

Автори аналізу відзначили в кандидатській роботі велику кількість підмін та переписування з праць російських та казахстанських науковців. Активісти вважають, що дисертація заступника міністра Андрія Вітренка "нафарширована чужими текстами".

ДОПОВНЕНО: У Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) у відповідь на запит "УП. Життя" повідомили, що станом на 9 квітня скарг на наукові роботи Андрія Вітренка не отримували. Відтак там не розпочинали перевірку його праць на наявність у них плагіату.

Редакція також звернулася до Андрія Вітренка з проханням прокоментувати звинувачення. Станом на момент публікації відповіді не отримала.

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Хто такий Андрій Вітренко?

Андрій Вітренко здобув вищу освіту в Київському національному торговельно-економічному університеті, а пізніше працював у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. У 2005 році він захистив кандидатську дисертацію, а у 2017 році здобув ступінь доктора економічних наук.

Коли Сергій Шкарлет очолював МОН, Андрій Вітренко обійняв посаду його заступника, на якій продовжив перебувати після того, як відомством почав керувати Оксен Лісовий. Обох міністрів звинувачували в академічній недоброчесності.

У 2020 році посадовець став депутатом Київської міської ради від партії "Слуга народу".

Нещодавно активісти виявили в шести англо- та українськомовних працях Андрія Вітренка ознаки плагіату з робіт російських науковців та фальсифікацію інформації.